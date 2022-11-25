https://ria.ru/20221125/turizm-1834340024.html

Воронежская область примет участие в нацпроекте "Туризм"

Воронежская область примет участие в нацпроекте "Туризм" - РИА Новости, 25.11.2022

Воронежская область примет участие в нацпроекте "Туризм"

Воронежская область в 2023 году начнет реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил в пятницу на VII Воронежском форуме... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:26

2022-11-25T19:26

2022-11-25T19:43

воронежская область

экономика

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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Воронежская область в 2023 году начнет реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил в пятницу на VII Воронежском форуме предпринимателей председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Он выступил на пленарном заседании, рассказав о взаимодействии законодательных и исполнительных органов власти области в развитии туризма на территории региона. Председатель облдумы отметил важность поднятой в рамках форума темы развития внутреннего туризма."Несмотря на то, что проблематика у нас всех одна, пути решения могут быть разные. Здесь можно пообщаться с экспертами из других регионов, познакомиться с лучшими практиками соседей. Успехи по всем этим направлениям у нас в стране есть. Надо их закрепить и вывести на новый уровень качества", — сказал Нетёсов.По его словам, в области сегодня реализуются несколько значимых туристических инвестпроектов с общим объемом вложений на миллиарды рублей. По данным на начало октября, Воронежскую область посетили 873,5 тысячи туристов, что на четверть превысило плановый показатель региональной госпрограммы "Развитие культуры и туризма"."Между органами власти, предпринимателями и общественностью идет постоянное обсуждение долгосрочной стратегии региона в туристической отрасли, инициатором которого выступает, в том числе, депутатский корпус регионального парламента. При этом большое внимание уделяется совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма", — отметил Нетёсов.Он напомнил, что в регионе еще в 2011 году был разработан и принят региональный закон "О развитии туризма". В 2018 году закон был дополнен пунктом о туристско-рекреационных кластерах. Благодаря этому удалось привлечь в регион как внутренние, так и внешние инвестиции, дать импульс развитию малого и среднего бизнеса, занимающегося разработкой, производством, продвижением и продажей туристических услуг. В сентябре 2022 года в законе расширен круг потенциальных получателей поддержки, в частности, такая возможность появилась у физических лиц, в том числе самозанятых.Нетёсов рассказал, что для реализации и поддержки предпринимательских инициатив в сфере туризма, в 2021 году областной думой были внесены изменения в региональный закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности". Эти изменения позволили расширить перечень особо значимых инвестпроектов в сфере туризма для предоставления таким проектам различных преференций. С принятием данного закона в регионе началась подготовка нормативной базы для реализации нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Кстати, в 2023 году наш регион впервые примет участие в реализации этого нацпроекта. В проекте бюджета следующего года на текущий момент предусмотрено более 844 миллиона рублей на запланированные в рамках этого нацпроекта мероприятия", - сказал Нетёсов.

https://ria.ru/20221109/proverka-1830304866.html

https://ria.ru/20221116/netesov-1831899787.html

https://ria.ru/20221121/natsproekt-1833176759.html

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экономика, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума, туризм, новости - туризм