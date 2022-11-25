https://ria.ru/20221125/trudoustroystvo-1834257861.html

Уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов

Уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов - РИА Новости, 25.11.2022

Уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов

Уровень трудоустройства выпускников Университета Иннополис составляет 100%, а команда вуза ежедневно вносит вклад в достижение национальной цели "Цифровая... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:04

2022-11-25T16:04

2022-11-25T17:48

общество

дмитрий чернышенко

рустам минниханов

россия

иннополис (татарстан)

республика татарстан

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ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 ноя – РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников Университета Иннополис составляет 100%, а команда вуза ежедневно вносит вклад в достижение национальной цели "Цифровая трансформация", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Курирующий в правительстве РФ Приволжский федеральный округ Чернышенко в пятницу прибыл с рабочим визитом в Татарстан. В частности, он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Иннополиса, и провел заседание наблюдательного совета университета, сообщает пресс-служба вице-премьера."Команда университета ежедневно вносит вклад в достижение национальной цели "Цифровая трансформация", которую поставил перед нами президент. Приведу только несколько фактов, которые наглядно демонстрируют, что Иннополис - успешный проект в масштабах страны. Для меня одним из очень важных результатов является то, что уровень, на который вышло образование в Иннополисе, гарантирует 100% трудоустройство выпускников", - цитирует слова Чернышенко пресс-служба.По его оценке, университет стал де-факто национальным центром создания образовательных проектов и подготовки кадров для всей цифровой экономики. Отдельно вице-премьер поблагодарил иностранных педагогов, которые сохранили верность университету и остались преподавать.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил особую актуальность вопросов цифровизации и обеспечения цифрового суверенитета России и ее регионов в новых геополитических реалиях. "Уверен, флагманские проекты Университета Иннополис, которые реализуются в рамках мероприятий федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", способствуют их эффективному решению. Именно такие амбициозные и масштабные замыслы вносят определяющий вклад в социально-экономическое развитие России и укрепление кадрового потенциала страны", - сказал Минниханов.Чернышенко и Минниханов вручили награды лучшим сотрудникам вуза за заслуги в профессиональной деятельности и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

https://ria.ru/20220923/lgota-1819012730.html

https://ria.ru/20221124/upolnomochennye-1834022092.html

россия

иннополис (татарстан)

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общество, дмитрий чернышенко, рустам минниханов, россия, иннополис (татарстан)