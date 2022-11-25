https://ria.ru/20221125/trudoustroystvo-1834257861.html
Уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов
Уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов - РИА Новости, 25.11.2022
Уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов
Уровень трудоустройства выпускников Университета Иннополис составляет 100%, а команда вуза ежедневно вносит вклад в достижение национальной цели "Цифровая... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:04
2022-11-25T16:04
2022-11-25T17:48
общество
дмитрий чернышенко
рустам минниханов
россия
иннополис (татарстан)
республика татарстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40543/79/405437977_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1f1941c4bed765f5aee2aac082dfd702.png
ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 ноя – РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников Университета Иннополис составляет 100%, а команда вуза ежедневно вносит вклад в достижение национальной цели "Цифровая трансформация", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Курирующий в правительстве РФ Приволжский федеральный округ Чернышенко в пятницу прибыл с рабочим визитом в Татарстан. В частности, он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Иннополиса, и провел заседание наблюдательного совета университета, сообщает пресс-служба вице-премьера."Команда университета ежедневно вносит вклад в достижение национальной цели "Цифровая трансформация", которую поставил перед нами президент. Приведу только несколько фактов, которые наглядно демонстрируют, что Иннополис - успешный проект в масштабах страны. Для меня одним из очень важных результатов является то, что уровень, на который вышло образование в Иннополисе, гарантирует 100% трудоустройство выпускников", - цитирует слова Чернышенко пресс-служба.По его оценке, университет стал де-факто национальным центром создания образовательных проектов и подготовки кадров для всей цифровой экономики. Отдельно вице-премьер поблагодарил иностранных педагогов, которые сохранили верность университету и остались преподавать.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил особую актуальность вопросов цифровизации и обеспечения цифрового суверенитета России и ее регионов в новых геополитических реалиях. "Уверен, флагманские проекты Университета Иннополис, которые реализуются в рамках мероприятий федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", способствуют их эффективному решению. Именно такие амбициозные и масштабные замыслы вносят определяющий вклад в социально-экономическое развитие России и укрепление кадрового потенциала страны", - сказал Минниханов.Чернышенко и Минниханов вручили награды лучшим сотрудникам вуза за заслуги в профессиональной деятельности и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.
https://ria.ru/20220923/lgota-1819012730.html
https://ria.ru/20221124/upolnomochennye-1834022092.html
россия
иннополис (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40543/79/405437977_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_3953602a586ce9cbf2e0a72ad72f5abb.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий чернышенко, рустам минниханов, россия, иннополис (татарстан)
Общество, Дмитрий Чернышенко, Рустам Минниханов, Россия, Иннополис (Татарстан), Республика Татарстан
16:04 25.11.2022 (обновлено: 17:48 25.11.2022)
Уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов
Чернышенко: уровень трудоустройства выпускников Иннополиса составил сто процентов
ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 ноя – РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников Университета Иннополис составляет 100%, а команда вуза ежедневно вносит вклад в достижение национальной цели "Цифровая трансформация", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Курирующий в правительстве РФ Приволжский федеральный округ Чернышенко в пятницу прибыл с рабочим визитом в Татарстан. В частности, он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Иннополиса, и провел заседание наблюдательного совета университета, сообщает пресс-служба вице-премьера.
"Команда университета ежедневно вносит вклад в достижение национальной цели "Цифровая трансформация", которую поставил перед нами президент. Приведу только несколько фактов, которые наглядно демонстрируют, что Иннополис
- успешный проект в масштабах страны. Для меня одним из очень важных результатов является то, что уровень, на который вышло образование в Иннополисе, гарантирует 100% трудоустройство выпускников", - цитирует слова Чернышенко пресс-служба.
По его оценке, университет стал де-факто национальным центром создания образовательных проектов и подготовки кадров для всей цифровой экономики. Отдельно вице-премьер поблагодарил иностранных педагогов, которые сохранили верность университету и остались преподавать.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
отметил особую актуальность вопросов цифровизации и обеспечения цифрового суверенитета России и ее регионов в новых геополитических реалиях. "Уверен, флагманские проекты Университета Иннополис, которые реализуются в рамках мероприятий федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", способствуют их эффективному решению. Именно такие амбициозные и масштабные замыслы вносят определяющий вклад в социально-экономическое развитие России и укрепление кадрового потенциала страны", - сказал Минниханов.
Чернышенко и Минниханов вручили награды лучшим сотрудникам вуза за заслуги в профессиональной деятельности и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.