https://ria.ru/20221125/trevozhnost-1834124588.html

В России вырос уровень тревожности, показал опрос

В России вырос уровень тревожности, показал опрос - РИА Новости, 25.11.2022

В России вырос уровень тревожности, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведённого 20... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:05

2022-11-25T10:05

2022-11-25T10:05

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведённого 20 ноября.Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Половина опрошенных (56%) ответила, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 13 ноября, так отвечали 49%.Больше трети участников исследования - 37% - сообщила, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 13 ноября такой вариант ответа называли 46%. Затруднились с ответом 7% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221122/stress-1833247712.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, фонд "общественное мнение"