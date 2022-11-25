https://ria.ru/20221125/trevozhnost-1834124588.html
В России вырос уровень тревожности, показал опрос
В России вырос уровень тревожности, показал опрос - РИА Новости, 25.11.2022
В России вырос уровень тревожности, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведённого 20... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:05
2022-11-25T10:05
2022-11-25T10:05
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведённого 20 ноября.Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Половина опрошенных (56%) ответила, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 13 ноября, так отвечали 49%.Больше трети участников исследования - 37% - сообщила, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 13 ноября такой вариант ответа называли 46%. Затруднились с ответом 7% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221122/stress-1833247712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
В России вырос уровень тревожности, показал опрос
ФОМ: уровень тревожного настроения россиян вырос до 56 процентов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования
Фонда "Общественное мнение", проведённого 20 ноября.
Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Половина опрошенных (56%) ответила, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 13 ноября, так отвечали 49%.
Больше трети участников исследования - 37% - сообщила, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 13 ноября такой вариант ответа называли 46%. Затруднились с ответом 7% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.