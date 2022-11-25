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В России вырос уровень тревожности, показал опрос - РИА Новости, 25.11.2022
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В России вырос уровень тревожности, показал опрос
В России вырос уровень тревожности, показал опрос - РИА Новости, 25.11.2022
В России вырос уровень тревожности, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведённого 20... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:05
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общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведённого 20 ноября.Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Половина опрошенных (56%) ответила, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 13 ноября, так отвечали 49%.Больше трети участников исследования - 37% - сообщила, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 13 ноября такой вариант ответа называли 46%. Затруднились с ответом 7% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
10:05 25.11.2022
 
В России вырос уровень тревожности, показал опрос

ФОМ: уровень тревожного настроения россиян вырос до 56 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди идут по Красной площади в Москве
Люди идут по Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди идут по Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведённого 20 ноября.
Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Половина опрошенных (56%) ответила, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 13 ноября, так отвечали 49%.
Больше трети участников исследования - 37% - сообщила, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 13 ноября такой вариант ответа называли 46%. Затруднились с ответом 7% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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