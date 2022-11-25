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Губернатор Малков сообщил о разработке новой транспортной схемы в Рязани - РИА Новости, 25.11.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20221125/transport-1834358205.html
Губернатор Малков сообщил о разработке новой транспортной схемы в Рязани
Губернатор Малков сообщил о разработке новой транспортной схемы в Рязани - РИА Новости, 25.11.2022
Губернатор Малков сообщил о разработке новой транспортной схемы в Рязани
Власти приступили к разработке новой схемы работы общественного транспорта в Рязани и масштабному обновлению парка троллейбусов и автобусов, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:36
2022-11-25T20:38
рязанская область
общество
павел малков
рязань
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РЯЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Власти приступили к разработке новой схемы работы общественного транспорта в Рязани и масштабному обновлению парка троллейбусов и автобусов, сообщил губернатор Павел Малков в ходе общения с гражданами в социальных сетях.По его словам, на следующей неделе разработчики представят свои предложения, после изучения которых будет подготовлен план конкретных действий. "Здесь действовать нужно аккуратно. Не должно быть такого, что утром жители проснулись и обнаружили вдруг, что все маршруты изменились... Потребуется время для такой вот аккуратной настройки маршрутной сети", - отметил Малков.Он отметил, что парк общественного транспорта города Рязани в следующем году планируется пополнить 47 автобусами, в этом уже приобрели 20 троллейбусов, предполагается покупка еще 10.Он подчеркнул, что общественный транспорт - один из "личных приоритетов" его работы. "Мне очень важно, чтобы город стал красивым и комфортным", - сказал губернатор.Кроме того, добавил Малков, меняются подходы к зимней уборке дорог в городе. "Привлекаем дополнительных людей для уборки, впервые начинаем работать с реагентами, хотя это и недешевое удовольствие, но сформировали запас. Закупаем новую коммунальную технику - 15 единиц снегоуборочной техники новой уже в городе, сейчас оформляются. Всего до конца года приобретем 35 спецмашин. До 31 декабря все машины уже поступят в город, регион и начнут работать", - рассказал губернатор.Он пообещал, что уже этой зимой жители должны увидеть улучшения. "Дальше будем наращивать качество уборки, будем формировать эту систему: новая техника, люди, подходы, стандарты и мониторинг того, как проводится уборка... Касается это не только зимней уборки, но и уборки в теплое время", - добавил Малков.
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общество, павел малков, рязань
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Рязань
20:36 25.11.2022 (обновлено: 20:38 25.11.2022)
 

Губернатор Малков сообщил о разработке новой транспортной схемы в Рязани

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Власти приступили к разработке новой схемы работы общественного транспорта в Рязани и масштабному обновлению парка троллейбусов и автобусов, сообщил губернатор Павел Малков в ходе общения с гражданами в социальных сетях.
"Город развивается, и нужно, чтобы транспортная схема развивалась вместе с городом. Сейчас идет разработка новой транспортной схемы. Есть разные сценарии", - сообщил Малков.
По его словам, на следующей неделе разработчики представят свои предложения, после изучения которых будет подготовлен план конкретных действий. "Здесь действовать нужно аккуратно. Не должно быть такого, что утром жители проснулись и обнаружили вдруг, что все маршруты изменились... Потребуется время для такой вот аккуратной настройки маршрутной сети", - отметил Малков.
Он отметил, что парк общественного транспорта города Рязани в следующем году планируется пополнить 47 автобусами, в этом уже приобрели 20 троллейбусов, предполагается покупка еще 10.
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Он подчеркнул, что общественный транспорт - один из "личных приоритетов" его работы. "Мне очень важно, чтобы город стал красивым и комфортным", - сказал губернатор.
Кроме того, добавил Малков, меняются подходы к зимней уборке дорог в городе. "Привлекаем дополнительных людей для уборки, впервые начинаем работать с реагентами, хотя это и недешевое удовольствие, но сформировали запас. Закупаем новую коммунальную технику - 15 единиц снегоуборочной техники новой уже в городе, сейчас оформляются. Всего до конца года приобретем 35 спецмашин. До 31 декабря все машины уже поступят в город, регион и начнут работать", - рассказал губернатор.
Он пообещал, что уже этой зимой жители должны увидеть улучшения. "Дальше будем наращивать качество уборки, будем формировать эту систему: новая техника, люди, подходы, стандарты и мониторинг того, как проводится уборка... Касается это не только зимней уборки, но и уборки в теплое время", - добавил Малков.

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