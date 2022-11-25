https://ria.ru/20221125/transport-1834358205.html

Губернатор Малков сообщил о разработке новой транспортной схемы в Рязани

Губернатор Малков сообщил о разработке новой транспортной схемы в Рязани - РИА Новости, 25.11.2022

Губернатор Малков сообщил о разработке новой транспортной схемы в Рязани

Власти приступили к разработке новой схемы работы общественного транспорта в Рязани и масштабному обновлению парка троллейбусов и автобусов, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:36

2022-11-25T20:36

2022-11-25T20:38

рязанская область

общество

павел малков

рязань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589371522_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_7a8c2f66b179969250fe444abe845862.jpg

РЯЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Власти приступили к разработке новой схемы работы общественного транспорта в Рязани и масштабному обновлению парка троллейбусов и автобусов, сообщил губернатор Павел Малков в ходе общения с гражданами в социальных сетях.По его словам, на следующей неделе разработчики представят свои предложения, после изучения которых будет подготовлен план конкретных действий. "Здесь действовать нужно аккуратно. Не должно быть такого, что утром жители проснулись и обнаружили вдруг, что все маршруты изменились... Потребуется время для такой вот аккуратной настройки маршрутной сети", - отметил Малков.Он отметил, что парк общественного транспорта города Рязани в следующем году планируется пополнить 47 автобусами, в этом уже приобрели 20 троллейбусов, предполагается покупка еще 10.Он подчеркнул, что общественный транспорт - один из "личных приоритетов" его работы. "Мне очень важно, чтобы город стал красивым и комфортным", - сказал губернатор.Кроме того, добавил Малков, меняются подходы к зимней уборке дорог в городе. "Привлекаем дополнительных людей для уборки, впервые начинаем работать с реагентами, хотя это и недешевое удовольствие, но сформировали запас. Закупаем новую коммунальную технику - 15 единиц снегоуборочной техники новой уже в городе, сейчас оформляются. Всего до конца года приобретем 35 спецмашин. До 31 декабря все машины уже поступят в город, регион и начнут работать", - рассказал губернатор.Он пообещал, что уже этой зимой жители должны увидеть улучшения. "Дальше будем наращивать качество уборки, будем формировать эту систему: новая техника, люди, подходы, стандарты и мониторинг того, как проводится уборка... Касается это не только зимней уборки, но и уборки в теплое время", - добавил Малков.

https://ria.ru/20221115/dorogi-1831571713.html

https://ria.ru/20221110/doroga-1830616575.html

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, павел малков, рязань