https://ria.ru/20221125/tekhnoparki-1834247981.html

Туров: детские технопарки — инвестиции в совместное будущее РФ и Белоруссии

Туров: детские технопарки — инвестиции в совместное будущее РФ и Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2022

Туров: детские технопарки — инвестиции в совместное будущее РФ и Белоруссии

Инновационные площадки, созданные в России и Белоруссии для развития одаренных детей и молодежи, - это инвестиции в совместное будущее двух стран и важно, чтобы РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:45

2022-11-25T15:45

2022-11-25T15:47

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

артем туров

россия

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Инновационные площадки, созданные в России и Белоруссии для развития одаренных детей и молодежи, - это инвестиции в совместное будущее двух стран и важно, чтобы они работали синхронно, считает председатель Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.Ранее члены Комиссии посетили образовательный центр "Сириус" в Сочи, а в минувший четверг в Минске познакомились с работой Национального детского технопарка Республики Беларусь."Сейчас мы готовим визит представителей "Сириуса" в Беларусь, чтобы обсудить формирование новых союзных программ, направленных на поддержку талантливой молодежи", - рассказал Туров.По его словам, такие инновационные площадки помогают талантливым детям и подросткам "раскрыться и реализоваться в науке, спорте, творчестве". "Важно, чтобы наши центры работали синхронно, предоставляя контент, дающий дополнительное развитие нашему общему научно- технологическому пространству в Союзном государстве", - отметил председатель Комиссии.

https://ria.ru/20221021/zdravookhranenie-1825697876.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, артем туров, россия