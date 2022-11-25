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Туров: детские технопарки — инвестиции в совместное будущее РФ и Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2022
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Туров: детские технопарки — инвестиции в совместное будущее РФ и Белоруссии
Туров: детские технопарки — инвестиции в совместное будущее РФ и Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2022
Туров: детские технопарки — инвестиции в совместное будущее РФ и Белоруссии
Инновационные площадки, созданные в России и Белоруссии для развития одаренных детей и молодежи, - это инвестиции в совместное будущее двух стран и важно, чтобы РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:45
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парламентское собрание союза беларуси и россии
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артем туров
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Инновационные площадки, созданные в России и Белоруссии для развития одаренных детей и молодежи, - это инвестиции в совместное будущее двух стран и важно, чтобы они работали синхронно, считает председатель Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.Ранее члены Комиссии посетили образовательный центр "Сириус" в Сочи, а в минувший четверг в Минске познакомились с работой Национального детского технопарка Республики Беларусь."Сейчас мы готовим визит представителей "Сириуса" в Беларусь, чтобы обсудить формирование новых союзных программ, направленных на поддержку талантливой молодежи", - рассказал Туров.По его словам, такие инновационные площадки помогают талантливым детям и подросткам "раскрыться и реализоваться в науке, спорте, творчестве". "Важно, чтобы наши центры работали синхронно, предоставляя контент, дающий дополнительное развитие нашему общему научно- технологическому пространству в Союзном государстве", - отметил председатель Комиссии.
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белоруссия, артем туров, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Артем Туров, Россия
15:45 25.11.2022 (обновлено: 15:47 25.11.2022)
 

Туров: детские технопарки — инвестиции в совместное будущее РФ и Белоруссии

© Sputnik / Виктор ТолочкоПредседатель Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Инновационные площадки, созданные в России и Белоруссии для развития одаренных детей и молодежи, - это инвестиции в совместное будущее двух стран и важно, чтобы они работали синхронно, считает председатель Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.
Ранее члены Комиссии посетили образовательный центр "Сириус" в Сочи, а в минувший четверг в Минске познакомились с работой Национального детского технопарка Республики Беларусь.
"Сейчас мы готовим визит представителей "Сириуса" в Беларусь, чтобы обсудить формирование новых союзных программ, направленных на поддержку талантливой молодежи", - рассказал Туров.
По его словам, такие инновационные площадки помогают талантливым детям и подросткам "раскрыться и реализоваться в науке, спорте, творчестве". "Важно, чтобы наши центры работали синхронно, предоставляя контент, дающий дополнительное развитие нашему общему научно- технологическому пространству в Союзном государстве", - отметил председатель Комиссии.
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