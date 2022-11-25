https://ria.ru/20221125/stavropole-1834264867.html

Губернатор Ставрополья провел прямую линию с семьями участников СВО

Губернатор Ставрополья провел прямую линию с семьями участников СВО - РИА Новости, 25.11.2022

Губернатор Ставрополья провел прямую линию с семьями участников СВО

Жители Ставропольского края, принимающие участие в спецоперации, и их семьи получат комплексную поддержку, прорабатываются дополнительные меры социальной... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:30

2022-11-25T16:30

2022-11-25T16:30

ставропольский край

владимир владимиров

херсонская область

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СТАВРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Жители Ставропольского края, принимающие участие в спецоперации, и их семьи получат комплексную поддержку, прорабатываются дополнительные меры социальной поддержки, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в пятницу во время прямой линии, которая транслировалась в официальных аккаунтах губернатора и социальных сетях. Все желающие в онлайн-режиме смогли задать интересующие их вопросы.Жителей региона волновали вопросы социальной поддержки семей, экипировки военнослужащих, выплат, льгот для детей участников СВО, оказание материальной помощи, участие детей в губернаторской елке, а также частные вопросы – от помощи в усыновлении ребенка до мечты школьника "Елки желаний", который хотел бы "побывать на рабочем месте - в кресле губернатора".Владимиров отметил, что все прозвучавшие просьбы и предложения будут проработаны и решены руководителями районов и ведомств края, которые также приняли участие в прямой линии."На сегодняшний день все финансовые обязательства перед мобилизованными выполнены, выплачены более двух миллиардов рублей", - сказал губернатор.По его словам, все частные вопросы будут решены в течении двух недель, ответы на более серьезные темы, связанные с законодательной базой, или глубокой проработкой вопроса будут даны до конца года.Отвечая на вопрос про экипировку бойцов, он рассказал, что сегодня всем необходимым ребята из Ставрополья снабжены, в чем он сам лично убедился, посетив недавно бойцов в трех боевых частях Херсонской области. Также закуплено дополнительно более шести тысяч экипировочных наборов, в случае необходимости они будут использованы - например для замены изношенного оснащения.Жители региона затронули вопрос снабжения бойцов необходимыми лекарствами.Глава региона также отметил, что в активной проработке находится тема о приостановке начисления процентов и предоставлении каникул на начисление процентов мобилизованным и добровольцам по банковским займам.Отвечая на вопрос о помощи семьям мобилизованных, он рассказал о первой выплате в 50 тысяч рублей, в случае проблем со здоровьем – оказание материальной поддержки, помощи в предоставлении бесплатных мест в детском саду, а также помощи беременным и проработке дальнейшей помощи.По словам губернатора, помощь также будет оказываться по индивидуальным запросам семей. Также дети военнослужащих, занятых в СВО из Ставрополья бесплатно посетят губернаторскую елку.Один из вопросов касался передачи посылок, глава объяснил, что это можно сделать через территориальный военкомат.Отвечая на вопрос по льготам для семей мобилизованных за ЖКХ, Владимиров рассказал, что на сегодняшний день вопрос рассматривается на законодательном уровне.

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831868123.html

https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790918144.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, херсонская область