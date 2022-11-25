https://ria.ru/20221125/stavropole-1834119623.html
Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области
Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2022
Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что навестил бойцов в Херсонской области, вручил награды, передал тепловизоры и квадрокоптеры. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:34
2022-11-25T09:34
2022-11-25T09:34
специальная военная операция на украине
общество
владимир владимиров
херсонская область
ставропольский край
частичная мобилизация в россии
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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что навестил бойцов в Херсонской области, вручил награды, передал тепловизоры и квадрокоптеры."Сегодня был в Херсонской области, в расположении наших бойцов. Приехал к ним, чтобы руки пожать и сказать спасибо. Они доблестно выполняют свой воинский долг, справляются со сложными боевыми задачами, храбро бьются за правое дело, за нашу родину. Рад, что довелось лично вручить им награды. Привез с собой тепловизоры, квадрокоптеры и многое другое, что пригодится нашим воинам на передовой, поможет в службе", - написал глава региона в своем Telegram-канале.По его словам, было важно передать "весточку из дома"."Ставрополье сплотилось для поддержки своих бойцов. Волонтеры, организации, общественники, фабрики, предприятия - все работают для победы наших ребят. Сказал нашим воинам - за тех, кто дома, будьте спокойны. Победите и возвращайтесь. Мы вас всех очень ждем", - подчеркнул Владимиров.
https://ria.ru/20221123/vorobev-1833723874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир владимиров, херсонская область , ставропольский край, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Владимиров, Херсонская область , Ставропольский край, Частичная мобилизация в России
Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области
Глава Ставрополья Владимиров навестил бойцов в Херсонской области и вручил им награды
ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил
, что навестил бойцов в Херсонской области, вручил награды, передал тепловизоры и квадрокоптеры.
"Сегодня был в Херсонской области, в расположении наших бойцов. Приехал к ним, чтобы руки пожать и сказать спасибо. Они доблестно выполняют свой воинский долг, справляются со сложными боевыми задачами, храбро бьются за правое дело, за нашу родину. Рад, что довелось лично вручить им награды. Привез с собой тепловизоры, квадрокоптеры и многое другое, что пригодится нашим воинам на передовой, поможет в службе", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, было важно передать "весточку из дома".
"Ставрополье сплотилось для поддержки своих бойцов. Волонтеры, организации, общественники, фабрики, предприятия - все работают для победы наших ребят. Сказал нашим воинам - за тех, кто дома, будьте спокойны. Победите и возвращайтесь. Мы вас всех очень ждем", - подчеркнул Владимиров.