https://ria.ru/20221125/stavropole-1834119623.html

Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области

Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2022

Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что навестил бойцов в Херсонской области, вручил награды, передал тепловизоры и квадрокоптеры. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:34

2022-11-25T09:34

2022-11-25T09:34

специальная военная операция на украине

общество

владимир владимиров

херсонская область

ставропольский край

частичная мобилизация в россии

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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что навестил бойцов в Херсонской области, вручил награды, передал тепловизоры и квадрокоптеры."Сегодня был в Херсонской области, в расположении наших бойцов. Приехал к ним, чтобы руки пожать и сказать спасибо. Они доблестно выполняют свой воинский долг, справляются со сложными боевыми задачами, храбро бьются за правое дело, за нашу родину. Рад, что довелось лично вручить им награды. Привез с собой тепловизоры, квадрокоптеры и многое другое, что пригодится нашим воинам на передовой, поможет в службе", - написал глава региона в своем Telegram-канале.По его словам, было важно передать "весточку из дома"."Ставрополье сплотилось для поддержки своих бойцов. Волонтеры, организации, общественники, фабрики, предприятия - все работают для победы наших ребят. Сказал нашим воинам - за тех, кто дома, будьте спокойны. Победите и возвращайтесь. Мы вас всех очень ждем", - подчеркнул Владимиров.

https://ria.ru/20221123/vorobev-1833723874.html

херсонская область

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир владимиров, херсонская область , ставропольский край, частичная мобилизация в россии