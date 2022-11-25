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Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/stavropole-1834119623.html
Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области
Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2022
Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что навестил бойцов в Херсонской области, вручил награды, передал тепловизоры и квадрокоптеры. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:34
2022-11-25T09:34
специальная военная операция на украине
общество
владимир владимиров
херсонская область
ставропольский край
частичная мобилизация в россии
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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что навестил бойцов в Херсонской области, вручил награды, передал тепловизоры и квадрокоптеры."Сегодня был в Херсонской области, в расположении наших бойцов. Приехал к ним, чтобы руки пожать и сказать спасибо. Они доблестно выполняют свой воинский долг, справляются со сложными боевыми задачами, храбро бьются за правое дело, за нашу родину. Рад, что довелось лично вручить им награды. Привез с собой тепловизоры, квадрокоптеры и многое другое, что пригодится нашим воинам на передовой, поможет в службе", - написал глава региона в своем Telegram-канале.По его словам, было важно передать "весточку из дома"."Ставрополье сплотилось для поддержки своих бойцов. Волонтеры, организации, общественники, фабрики, предприятия - все работают для победы наших ребят. Сказал нашим воинам - за тех, кто дома, будьте спокойны. Победите и возвращайтесь. Мы вас всех очень ждем", - подчеркнул Владимиров.
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общество, владимир владимиров, херсонская область , ставропольский край, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Владимиров, Херсонская область , Ставропольский край, Частичная мобилизация в России
09:34 25.11.2022
 
Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области

Глава Ставрополья Владимиров навестил бойцов в Херсонской области и вручил им награды

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что навестил бойцов в Херсонской области, вручил награды, передал тепловизоры и квадрокоптеры.
"Сегодня был в Херсонской области, в расположении наших бойцов. Приехал к ним, чтобы руки пожать и сказать спасибо. Они доблестно выполняют свой воинский долг, справляются со сложными боевыми задачами, храбро бьются за правое дело, за нашу родину. Рад, что довелось лично вручить им награды. Привез с собой тепловизоры, квадрокоптеры и многое другое, что пригодится нашим воинам на передовой, поможет в службе", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, было важно передать "весточку из дома".
"Ставрополье сплотилось для поддержки своих бойцов. Волонтеры, организации, общественники, фабрики, предприятия - все работают для победы наших ребят. Сказал нашим воинам - за тех, кто дома, будьте спокойны. Победите и возвращайтесь. Мы вас всех очень ждем", - подчеркнул Владимиров.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ВладимировХерсонская областьСтавропольский крайЧастичная мобилизация в России
 
 
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