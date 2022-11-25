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Спецоперация, 25 ноября: встреча Путина с матерями участников спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834364956.html
Спецоперация, 25 ноября: встреча Путина с матерями участников спецоперации
Спецоперация, 25 ноября: встреча Путина с матерями участников спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022
Спецоперация, 25 ноября: встреча Путина с матерями участников спецоперации
Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в операции на Украине, сделав ряд заявлений по обеспечению военных и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:21
2022-11-25T21:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
михаил ульянов (дипломат)
россия
украина
харьковская область
магатэ
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в операции на Украине, сделав ряд заявлений по обеспечению военных и оказанию им помощи.В частности, он заявил, что министерство обороны РФ старается наладить работу с обмундированием участников операции, а также пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих.Власти РФ займутся вопросами организации широкой реабилитации, в том числе с обучением и трудоустройством военнослужащих, также заявил Путин. По его словам, нужна отдельная программа реабилитации с дополнительным обучением и трудоустройством.Ход операцииМинистерство обороны России сообщило, что вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили украинские контратаки на нескольких направлениях, в результаты чего украинские силы понесли потери.Так на южно-донецком направлении, по данным минобороны РФ, украинские войска потеряли убитыми более 50 человек, на донецком – до 60 человек, на купянском – до 30 человек.Кроме того, ведомство сообщило об упреждающих ударах на красно-лиманском направлении, в результате которых украинские силы потеряли до 70 человек убитыми и ранеными.ВКС РФ нанесли удары, в результате которых погибли до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР.АЭСПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости заявил, что РФ обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге защитной зоны у Запорожской АЭС, которая ранее подверглась серии обстрелов.Он также заявил, что результат изучения проб, взятых МАГАТЭ на Украине в связи проверкой возможных следов "грязной бомбы", может быть известен через месяц-полтора. При этом он добавил, что на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами, все проверить невозможно.МАГАТЭ в пятницу сообщило, что три украинские АЭС и Чернобыль вновь были подключены к внешнему энергоснабжению.КрымВладимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России - это означает обсуждение отчуждения территории РФ, об этом не может быть и речи.Песков считает, что подобные заявления украинского президента говорят о нежелании Киева использовать невоенные методы для урегулирования проблемы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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Подготовка штурмовиков 1-й Славянской бригады для взятия позиций противника под Авдеевкой
На полигонах в ДНР штурмовики 1-й Славянской бригады проходят тактическую подготовку для взятия позиций противника под Авдеевкой
2022-11-25T21:21
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PT1M52S
Конашенков об уничтожении более 300 иностранных наемников на Украине и в ДНР
ВКС РФ высокоточными ударами уничтожили до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России.
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PT3M47S
Противодесантные мины в одном из схронов в Энергодаре
Силовики обнаружили в Энергодаре сеть схронов, в которых находилось более 300 противодесантных мин, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
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владимир путин, михаил ульянов (дипломат), россия, украина, харьковская область, магатэ, воздушно-космические силы россии, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Украина, Харьковская область, МАГАТЭ, Воздушно-космические силы России, Запорожская АЭС
21:21 25.11.2022
 
Спецоперация, 25 ноября: встреча Путина с матерями участников спецоперации

Спецоперация, 25 ноября: встреча Путина с матерями участников операции на Украине, АЭС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в операции на Украине, сделав ряд заявлений по обеспечению военных и оказанию им помощи.
В частности, он заявил, что министерство обороны РФ старается наладить работу с обмундированием участников операции, а также пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих.
Власти РФ займутся вопросами организации широкой реабилитации, в том числе с обучением и трудоустройством военнослужащих, также заявил Путин. По его словам, нужна отдельная программа реабилитации с дополнительным обучением и трудоустройством.

Ход операции

Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили украинские контратаки на нескольких направлениях, в результаты чего украинские силы понесли потери.
Так на южно-донецком направлении, по данным минобороны РФ, украинские войска потеряли убитыми более 50 человек, на донецком – до 60 человек, на купянском – до 30 человек.
Кроме того, ведомство сообщило об упреждающих ударах на красно-лиманском направлении, в результате которых украинские силы потеряли до 70 человек убитыми и ранеными.
ВКС РФ нанесли удары, в результате которых погибли до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР.

АЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости заявил, что РФ обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге защитной зоны у Запорожской АЭС, которая ранее подверглась серии обстрелов.
Он также заявил, что результат изучения проб, взятых МАГАТЭ на Украине в связи проверкой возможных следов "грязной бомбы", может быть известен через месяц-полтора. При этом он добавил, что на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами, все проверить невозможно.
МАГАТЭ в пятницу сообщило, что три украинские АЭС и Чернобыль вновь были подключены к внешнему энергоснабжению.

Крым

Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России - это означает обсуждение отчуждения территории РФ, об этом не может быть и речи.
Песков считает, что подобные заявления украинского президента говорят о нежелании Киева использовать невоенные методы для урегулирования проблемы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМихаил Ульянов (дипломат)РоссияУкраинаХарьковская областьМАГАТЭВоздушно-космические силы РоссииЗапорожская АЭС
 
 
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