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Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834327844.html
Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах
Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах - РИА Новости, 25.11.2022
Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах
Военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации, будут привлекаться к работе в военкоматах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:47
2022-11-25T18:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации, будут привлекаться к работе в военкоматах, заявил президент России Владимир Путин."Я уже говорил по поводу военкоматов, что можно ребят привлекать, особенно после ранений, привлекать к этой работе. Мы так и сделаем", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
18:47 25.11.2022 (обновлено: 18:59 25.11.2022)
 
Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах

Путин пообещал, что раненных в ходе спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации, будут привлекаться к работе в военкоматах, заявил президент России Владимир Путин.
"Я уже говорил по поводу военкоматов, что можно ребят привлекать, особенно после ранений, привлекать к этой работе. Мы так и сделаем", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 18:43Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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