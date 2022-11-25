https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834327844.html

Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах

Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах - РИА Новости, 25.11.2022

Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах

Военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации, будут привлекаться к работе в военкоматах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:47

2022-11-25T18:47

2022-11-25T18:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации, будут привлекаться к работе в военкоматах, заявил президент России Владимир Путин."Я уже говорил по поводу военкоматов, что можно ребят привлекать, особенно после ранений, привлекать к этой работе. Мы так и сделаем", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.

https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834326375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия