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Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834309927.html
Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин
Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности, помогают друг другу, понимая, что от... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:57
2022-11-25T18:03
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности, помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь.На встрече с матерями военных Путин отметил, что российским воинам присуще выполнять долг достойно, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана, где "народ особой закалки"."Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, национальности. Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно", - подчеркнул глава государства.
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
17:57 25.11.2022 (обновлено: 18:03 25.11.2022)
 
Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин

Путин: участники СВО не делят себя на касты и национальности и помогают друг другу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкУчастники спецоперации
Участники спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности, помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь.
На встрече с матерями военных Путин отметил, что российским воинам присуще выполнять долг достойно, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана, где "народ особой закалки".
"Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, национальности. Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно", - подчеркнул глава государства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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