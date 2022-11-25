https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834309927.html

Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин

Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022

Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности, помогают друг другу, понимая, что от... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:57

2022-11-25T17:57

2022-11-25T18:03

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности, помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь.На встрече с матерями военных Путин отметил, что российским воинам присуще выполнять долг достойно, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана, где "народ особой закалки"."Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, национальности. Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, вооруженные силы рф