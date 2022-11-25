https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834309927.html
Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин
Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности, помогают друг другу, понимая, что от... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:57
2022-11-25T17:57
2022-11-25T18:03
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности, помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь.На встрече с матерями военных Путин отметил, что российским воинам присуще выполнять долг достойно, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана, где "народ особой закалки"."Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, национальности. Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
17:57 25.11.2022 (обновлено: 18:03 25.11.2022)
Участники СВО не делят себя на касты и национальности, заявил Путин
Путин: участники СВО не делят себя на касты и национальности и помогают друг другу