https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239847.html

Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022

Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:25

2022-11-25T15:25

2022-11-25T20:51

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

в мире

украина

донбасс

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации."Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции, отметив, что связывался он с ними через матерей.Президент отметил, что те, с кем он разговаривал, не ожидали таких звонков от него."Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Оправдано", - сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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Путин о телефонных разговорах с участниками спецоперации Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации. 2022-11-25T15:25 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, в мире, украина, донбасс