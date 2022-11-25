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Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239847.html
Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022
Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:25
2022-11-25T20:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
в мире
украина
донбасс
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации."Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции, отметив, что связывался он с ними через матерей.Президент отметил, что те, с кем он разговаривал, не ожидали таких звонков от него."Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Оправдано", - сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html
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Путин о телефонных разговорах с участниками спецоперации
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации.
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владимир путин, россия, в мире, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, В мире, Украина, Донбасс
15:25 25.11.2022 (обновлено: 20:51 25.11.2022)
 
Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

Президент Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации.
"Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции, отметив, что связывался он с ними через матерей.
Военнослужащие Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 15:24Специальная военная операция на Украине
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
Президент отметил, что те, с кем он разговаривал, не ожидали таких звонков от него.
"Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Оправдано", - сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВ миреУкраинаДонбасс
 
 
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