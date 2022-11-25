https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834238687.html
Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации
Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022
Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации
Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, заявил, что он и все... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:23
2022-11-25T15:23
2022-11-25T15:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, заявил, что он и все руководство страны разделяют боль утраты с теми, кто потерял ребенка, и будут делать все возможное, чтобы женщины чувствовали поддержку."Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещах, связанных с выражением соболезнований. Но хочу, чтобы вы знали, и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль", - сказал Путин."Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка. Особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала. Хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем. И, конечно, будем делать все, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы чувствовали плечо рядом с собой", - подчеркнул Путин.Во встрече с Путиным участвуют 17 матерей российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Они приехали из различных регионов страны.
https://ria.ru/20221125/ukaz-1834231615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
15:23 25.11.2022 (обновлено: 15:41 25.11.2022)
Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации
Путин пообещал сделать все, чтобы матери погибших на спецоперации чувствовали поддержку
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, заявил, что он и все руководство страны разделяют боль утраты с теми, кто потерял ребенка, и будут делать все возможное, чтобы женщины чувствовали поддержку.
"Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещах, связанных с выражением соболезнований. Но хочу, чтобы вы знали, и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль", - сказал Путин.
"Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка. Особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала. Хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем. И, конечно, будем делать все, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы чувствовали плечо рядом с собой", - подчеркнул Путин.
Во встрече с Путиным участвуют 17 матерей российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Они приехали из различных регионов страны.