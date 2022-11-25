https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834238687.html

Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации

Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022

Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, заявил, что он и все... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:23

2022-11-25T15:23

2022-11-25T15:41

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834237781_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_49acf3526e3c6895d65430eadfbd38a4.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, заявил, что он и все руководство страны разделяют боль утраты с теми, кто потерял ребенка, и будут делать все возможное, чтобы женщины чувствовали поддержку."Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещах, связанных с выражением соболезнований. Но хочу, чтобы вы знали, и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль", - сказал Путин."Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка. Особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала. Хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем. И, конечно, будем делать все, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы чувствовали плечо рядом с собой", - подчеркнул Путин.Во встрече с Путиным участвуют 17 матерей российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Они приехали из различных регионов страны.

https://ria.ru/20221125/ukaz-1834231615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество