https://ria.ru/20221125/sozhalenie-1834103911.html
ЕС выразил сожаление из-за принятия Госдумой законов об ЛГБТ
ЕС выразил сожаление из-за принятия Госдумой законов об ЛГБТ - РИА Новости, 25.11.2022
ЕС выразил сожаление из-за принятия Госдумой законов об ЛГБТ
Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Госдумой РФ законов о запрете пропаганды ЛГБТ и о введении дополнительных ограничений для иноагентов, а также... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T05:46
2022-11-25T05:46
2022-11-25T06:52
россия
брюссель
госдума рф
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА новости. Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Госдумой РФ законов о запрете пропаганды ЛГБТ и о введении дополнительных ограничений для иноагентов, а также заявил об обеспокоенности предложенными поправками к закону о гражданстве."Евросоюз выражает солидарность с российскими гражданами, которых лишают прав человека", - говорится в комментарии европейской внешнеполитической службы.По мнению ЕС, новые законы "разжигают гомофобию и усиливают подавление критического и альтернативного дискурса".Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.Кроме того, Госдума приняла технический закон, который обеспечит вступление в силу запрета иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет заниматься просвещением в школах.Кроме того, в Госдуму были внесены поправки, предусматривающие лишение приобретённого гражданства РФ за сдачу в плен, уклонение от военной службы путём симуляции и дезертирства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221124/gd-1833926213.html
https://ria.ru/20221124/lgbt-1833878939.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, госдума рф, евросоюз
Россия, Брюссель, Госдума РФ, Евросоюз
05:46 25.11.2022 (обновлено: 06:52 25.11.2022)
ЕС выразил сожаление из-за принятия Госдумой законов об ЛГБТ
ЕС выразил сожаление в связи с принятием Госдумой законов о запрете пропаганды ЛГБТ
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА новости. Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Госдумой РФ законов о запрете пропаганды ЛГБТ и о введении дополнительных ограничений для иноагентов, а также заявил об обеспокоенности предложенными поправками к закону о гражданстве.
"Евросоюз выражает солидарность с российскими гражданами, которых лишают прав человека", - говорится в комментарии европейской внешнеполитической службы.
По мнению ЕС, новые законы "разжигают гомофобию и усиливают подавление критического и альтернативного дискурса".
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.
Кроме того, Госдума приняла технический закон, который обеспечит вступление в силу запрета иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет заниматься просвещением в школах.
Кроме того, в Госдуму были внесены поправки, предусматривающие лишение приобретённого гражданства РФ за сдачу в плен, уклонение от военной службы путём симуляции и дезертирства.