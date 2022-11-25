https://ria.ru/20221125/sozhalenie-1834103911.html

ЕС выразил сожаление из-за принятия Госдумой законов об ЛГБТ

ЕС выразил сожаление из-за принятия Госдумой законов об ЛГБТ - РИА Новости, 25.11.2022

ЕС выразил сожаление из-за принятия Госдумой законов об ЛГБТ

Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Госдумой РФ законов о запрете пропаганды ЛГБТ и о введении дополнительных ограничений для иноагентов, а также... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T05:46

2022-11-25T05:46

2022-11-25T06:52

россия

брюссель

госдума рф

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА новости. Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Госдумой РФ законов о запрете пропаганды ЛГБТ и о введении дополнительных ограничений для иноагентов, а также заявил об обеспокоенности предложенными поправками к закону о гражданстве."Евросоюз выражает солидарность с российскими гражданами, которых лишают прав человека", - говорится в комментарии европейской внешнеполитической службы.По мнению ЕС, новые законы "разжигают гомофобию и усиливают подавление критического и альтернативного дискурса".Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.Кроме того, Госдума приняла технический закон, который обеспечит вступление в силу запрета иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет заниматься просвещением в школах.Кроме того, в Госдуму были внесены поправки, предусматривающие лишение приобретённого гражданства РФ за сдачу в плен, уклонение от военной службы путём симуляции и дезертирства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/gd-1833926213.html

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россия, брюссель, госдума рф, евросоюз