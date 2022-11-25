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В соцсферу Междуреченского района направят более 1 млрд рублей - РИА Новости, 25.11.2022
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В соцсферу Междуреченского района направят более 1 млрд рублей
В соцсферу Междуреченского района направят более 1 млрд рублей - РИА Новости, 25.11.2022
В соцсферу Междуреченского района направят более 1 млрд рублей
Более одного миллиарда рублей будут направлены в предстоящие три года на ремонт дорог и социальных объектов Междуреченского района Вологодской области, сообщил... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:01
2022-11-25T13:01
вологодская область
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 25 ноя – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей будут направлены в предстоящие три года на ремонт дорог и социальных объектов Междуреченского района Вологодской области, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По его словам, в выборе объектов инвестирования принимали участие жители района через обращения в органы власти и голосование на заседании градостроительного совета. Так, принято решение о ремонте четырех участков дорог, пяти улиц и моста через реку Шейбухту на общую сумму 874,8 миллиона рублей, уточнил Кувшинников. По его словам, эти объекты ремонта составляют чуть более половины из числа тех, что наиболее часто называют жители. Еще 120 миллионов запланированы на перевод трех из семи дровяных котельных района на природный газ, порядка 44 миллионов рублей - на капитальный ремонт Междуреченской центральной районной больницы и приобретение для нее оборудования, дополнительных средств потребуют ремонты двух школ, детского сада и библиотеки. Всего в течение трех лет запланирован ремонт 32 объектов социальной сферы."Междуреченский округ отличается от других районов Вологодской области тем, что туда летом приезжает огромное количество горожан, которые проводят там летние каникулы и отпуска. Поэтому очень важно обращать особое внимание на развитие социальной сети. Уверен, что администрация, глава муниципального округа со всеми поставленными задачами справятся. Это даст новый импульс развитию округа", - сказал Кувшинников.
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олег кувшинников, общество
Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество
13:01 25.11.2022
 

В соцсферу Междуреченского района направят более 1 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛОГДА, 25 ноя – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей будут направлены в предстоящие три года на ремонт дорог и социальных объектов Междуреченского района Вологодской области, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
По его словам, в выборе объектов инвестирования принимали участие жители района через обращения в органы власти и голосование на заседании градостроительного совета. Так, принято решение о ремонте четырех участков дорог, пяти улиц и моста через реку Шейбухту на общую сумму 874,8 миллиона рублей, уточнил Кувшинников. По его словам, эти объекты ремонта составляют чуть более половины из числа тех, что наиболее часто называют жители.
Еще 120 миллионов запланированы на перевод трех из семи дровяных котельных района на природный газ, порядка 44 миллионов рублей - на капитальный ремонт Междуреченской центральной районной больницы и приобретение для нее оборудования, дополнительных средств потребуют ремонты двух школ, детского сада и библиотеки. Всего в течение трех лет запланирован ремонт 32 объектов социальной сферы.
"Междуреченский округ отличается от других районов Вологодской области тем, что туда летом приезжает огромное количество горожан, которые проводят там летние каникулы и отпуска. Поэтому очень важно обращать особое внимание на развитие социальной сети. Уверен, что администрация, глава муниципального округа со всеми поставленными задачами справятся. Это даст новый импульс развитию округа", - сказал Кувшинников.
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