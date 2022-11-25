https://ria.ru/20221125/sochi-1834278741.html
На горных курортах Сочи в новогодние праздники ожидается аншлаг
На горных курортах Сочи в новогодние праздники ожидается аншлаг - РИА Новости, 25.11.2022
На горных курортах Сочи в новогодние праздники ожидается аншлаг
Загрузка отелей горных курортов Сочи прогнозируется до 90 процентов на время новогодних праздников, заявила заместитель мэра города Инна Петухова. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:50
2022-11-25T17:50
2022-11-25T17:50
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СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Загрузка отелей горных курортов Сочи прогнозируется до 90 процентов на время новогодних праздников, заявила заместитель мэра города Инна Петухова.Ранее местные власти отмечали, что за текущий год Сочи примет не менее семи миллионов туристов."Мы ожидаем, что и в этот зимний сезон именно Сочи будет наиболее популярным российским направлением, сказала Петухова. – И главным местом притяжения в Сочи этой зимой, конечно, станут горнолыжные курорты. На период праздничных дней мы прогнозируем загрузку в горном кластере на уровне 90 процентов, и наша задача – обеспечить гостям безопасный, качественный и комфортный отдых".Она отметила, что в зимний сезон в Сочи будет работать оперативный штаб, власти также уделят особое внимание организации безопасности. По словам Петуховой, из более чем 165 туристических объектов, действующих на курорте, 37 будут работать в зимний сезон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, сочи, новый год, туристы, роза хутор, красная поляна, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Новый год, туристы, Роза Хутор, Красная Поляна, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
На горных курортах Сочи в новогодние праздники ожидается аншлаг
Власти Сочи ожидают, что горные курорты в Новый год будут загружены на 90 процентов
СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Загрузка отелей горных курортов Сочи прогнозируется до 90 процентов на время новогодних праздников, заявила заместитель мэра города Инна Петухова.
Ранее местные власти отмечали, что за текущий год Сочи примет не менее семи миллионов туристов.
"Мы ожидаем, что и в этот зимний сезон именно Сочи будет наиболее популярным российским направлением, сказала Петухова. – И главным местом притяжения в Сочи этой зимой, конечно, станут горнолыжные курорты. На период праздничных дней мы прогнозируем загрузку в горном кластере на уровне 90 процентов, и наша задача – обеспечить гостям безопасный, качественный и комфортный отдых".
Она отметила, что в зимний сезон в Сочи будет работать оперативный штаб, власти также уделят особое внимание организации безопасности. По словам Петуховой, из более чем 165 туристических объектов, действующих на курорте, 37 будут работать в зимний сезон.