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На горных курортах Сочи в новогодние праздники ожидается аншлаг

На горных курортах Сочи в новогодние праздники ожидается аншлаг - РИА Новости, 25.11.2022

На горных курортах Сочи в новогодние праздники ожидается аншлаг

Загрузка отелей горных курортов Сочи прогнозируется до 90 процентов на время новогодних праздников, заявила заместитель мэра города Инна Петухова. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:50

2022-11-25T17:50

2022-11-25T17:50

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СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Загрузка отелей горных курортов Сочи прогнозируется до 90 процентов на время новогодних праздников, заявила заместитель мэра города Инна Петухова.Ранее местные власти отмечали, что за текущий год Сочи примет не менее семи миллионов туристов."Мы ожидаем, что и в этот зимний сезон именно Сочи будет наиболее популярным российским направлением, сказала Петухова. – И главным местом притяжения в Сочи этой зимой, конечно, станут горнолыжные курорты. На период праздничных дней мы прогнозируем загрузку в горном кластере на уровне 90 процентов, и наша задача – обеспечить гостям безопасный, качественный и комфортный отдых".Она отметила, что в зимний сезон в Сочи будет работать оперативный штаб, власти также уделят особое внимание организации безопасности. По словам Петуховой, из более чем 165 туристических объектов, действующих на курорте, 37 будут работать в зимний сезон.

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Лана Баева

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