https://ria.ru/20221125/shifrovka-1834107561.html
Французские криптографы прочитали шифровку короля Испании Карла V
Французские криптографы прочитали шифровку короля Испании Карла V - РИА Новости, 25.11.2022
Французские криптографы прочитали шифровку короля Испании Карла V
Французские криптографы сумели прочесть зашифрованное письмо короля Испании Карла V, в котором тот почти 500 лет назад делился опасениями о подготовке покушения РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:58
2022-11-25T07:58
2022-11-25T07:58
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Французские криптографы сумели прочесть зашифрованное письмо короля Испании Карла V, в котором тот почти 500 лет назад делился опасениями о подготовке покушения на свою особу, сообщил телеканал BFMTV.Датированное 1547 годом письмо было направлено королем своему послу в Париже Жану де Сен-Мори. Документ хранится в библиотеке города Нанси в Лотарингии. Над его расшифровкой работала команда из четырех исследователей в области информатики и истории.По словам исследователей, они предполагали, что им не составит труда "взломать" код письма, поскольку речь идет о тексте XVI века. Однако в действительности его расшифровка заняла почти полгода. Как оказалось, в письме было использовано около 120 различных символов, поэтому напрашивающаяся идея, что каждый знак представляет собой одну из 26 букв алфавита, была быстро отброшена.Чтобы избежать расшифровки криптографы XVI века изобрели систему, позволяющую скрыть буквы, которые в противном случае легко идентифицировались, согласно статистическим законам. Таким образом, из кода исчезли буква "e" и характерный диграф "qu".Решающую роль в прочтении текста сыграла историк-медиевист Камилла Десанкло, которая сообщила своим коллегам о существовании еще одного письма, написанного с применением такого же кода.Как выяснилось, Карл V в письме выражал обеспокоенность по поводу обострившихся отношений с Францией и ее королем Франциском I. В одной из частей послания он с тревогой упоминает слухи о покушении на себя, которое якобы готовит Пьеро Строцци - флорентийский кондотьер на французской службе.Как отмечается, ни один известный документ того времени не подтверждает существование подобного заговора.
https://ria.ru/20221109/mtusi-1830042891.html
https://ria.ru/20221027/kriptografiya-1827150030.html
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технологии, испания, париж, лотарингия
Технологии, Испания, Париж, Лотарингия
Французские криптографы прочитали шифровку короля Испании Карла V
Французские криптографы сумели прочесть зашифрованное письмо короля Испании Карла V
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Французские криптографы сумели прочесть зашифрованное письмо короля Испании Карла V, в котором тот почти 500 лет назад делился опасениями о подготовке покушения на свою особу, сообщил телеканал BFMTV.
Датированное 1547 годом письмо было направлено королем своему послу в Париже
Жану де Сен-Мори. Документ хранится в библиотеке города Нанси в Лотарингии
. Над его расшифровкой работала команда из четырех исследователей в области информатики и истории.
По словам исследователей, они предполагали, что им не составит труда "взломать" код письма, поскольку речь идет о тексте XVI века. Однако в действительности его расшифровка заняла почти полгода. Как оказалось, в письме было использовано около 120 различных символов, поэтому напрашивающаяся идея, что каждый знак представляет собой одну из 26 букв алфавита, была быстро отброшена.
Чтобы избежать расшифровки криптографы XVI века изобрели систему, позволяющую скрыть буквы, которые в противном случае легко идентифицировались, согласно статистическим законам. Таким образом, из кода исчезли буква "e" и характерный диграф "qu".
Решающую роль в прочтении текста сыграла историк-медиевист Камилла Десанкло, которая сообщила своим коллегам о существовании еще одного письма, написанного с применением такого же кода.
Как выяснилось, Карл V в письме выражал обеспокоенность по поводу обострившихся отношений с Францией
и ее королем Франциском I. В одной из частей послания он с тревогой упоминает слухи о покушении на себя, которое якобы готовит Пьеро Строцци - флорентийский кондотьер на французской службе.
Как отмечается, ни один известный документ того времени не подтверждает существование подобного заговора.