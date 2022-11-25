https://ria.ru/20221125/sanktsii-1834362153.html

Посол России осудил проект резолюции о санкциях в парламенте Сербии

Посол России осудил проект резолюции о санкциях в парламенте Сербии - РИА Новости, 25.11.2022

Посол России осудил проект резолюции о санкциях в парламенте Сербии

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил подачу частью оппозиции на рассмотрение в Скупщину (парламент) Сербии проекта резолюции по введению... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:04

2022-11-25T21:04

2022-11-25T21:29

александр боцан-харченко

александр грушко

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россия

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партия свободы и справедливости

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БЕЛГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил подачу частью оппозиции на рассмотрение в Скупщину (парламент) Сербии проекта резолюции по введению санкций в отношении России.Зампредседателя Скупщины и глава комитета по внешней политике Борко Стефанович, зампредседателя оппозиционной "Партии свободы и справедливости" (SSP), доставил в минувшую среду профильному комитету на рассмотрение проект резолюции по введению санкций против России. В документе предлагается правительству в кратчайший возможный срок согласовать свою внешнюю политику с ЕС по вопросу ограничительных мер по отношению к РФ и ее руководству и ввести соответствующий пакет санкций."Интересно, почему, говоря о возможном ущербе от несогласия Сербии с есовскими рестрикциями, господин Стефанович лукаво обходит те проблемы, которые неминуемо возникнут вследствие свертывания отношений Сербии с Россией в жизненно важных сферах экономики? Подчеркну: речь при этом не идет об ответных мерах Москвы", - цитирует пресс-служба главу дипмиссии."Речь идет об эффекте бумеранга для самих авторов санкций. Здесь наиболее убедителен пример стран ЕС, причем самых развитых из них… Кроме того, учитывает ли господин Стефанович – к слову, избранный народный посланник – мнение большинства граждан Сербии? Судя по результатам последних соцопросов, его предложение не соответствует настроениям свыше 80% сербской общественности", - указал Боцан-Харченко.По его словам, замглавы МИД Александр Грушко ранее рассказал в ходе визита в Белград агентству Sputnik "о плачевных социально-экономических последствиях близорукой политики европейских элит" от роста цен и энергодефицита до фактической деиндустриализации Европы. Российский посол также отметил "шитую белыми нитками изворотливость господина Стефановича"."Санкции, мол, нужно вводить частично. Видимо, чтобы не пострадать. Но, господин Стефанович, разве можно быть "немного беременной"? - подчеркнул глава российского диппредставительства."Движение социалистов" экс-главы МВД Сербии Александра Вулина в среду остро осудило подачу представителями оппозиции на рассмотрение в комитет по внешней политике Скупщины проекта резолюции о введении санкций в отношении России.

https://ria.ru/20221124/vuchich-1833940516.html

https://ria.ru/20221120/serbiya-1832877437.html

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Наталья Макарова

александр боцан-харченко, александр грушко, александр вулин, россия, сербия, белград (город), евросоюз, партия свободы и справедливости