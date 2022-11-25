https://ria.ru/20221125/sanktsii-1834298805.html

Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций

Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций - РИА Новости, 25.11.2022

Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций

Евросоюз совместно с партнерами обеспечил необходимой информацией участников торговли продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:30

2022-11-25T17:30

2022-11-25T17:36

экономика

дмитрий мазепин

россия

эстония

латвия

уралхим

еврохим

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз совместно с партнерами обеспечил необходимой информацией участников торговли продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.Ранее глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов заблокировано более 260 тысяч тонн удобрений компании. Кроме того, у "Акрона" заблокировано 52 тысячи тонн продукции, а у "Еврохима" - почти 100 тысяч тонн. Мазепин пояснил, что его компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт."Мы обеспечили ясность для индустрии и партнеров. Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии "6B" США, а также обновленного и детального руководства Евросоюза. Эти положения дают понять, что банки, страховщики, транспортники и другие игроки могут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что изначально санкции не были направлены против торговли сельхозпродукцией РФ.Он повторил позицию ЕС, согласно которой мирового продовольственного кризиса можно было избежать, если бы не разгорелся конфликт на Украине.

https://ria.ru/20221125/zapad-1834153767.html

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833565828.html

россия

эстония

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дмитрий мазепин, россия, эстония, латвия, уралхим, еврохим, евросоюз, санкции в отношении россии