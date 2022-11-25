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Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций - РИА Новости, 25.11.2022
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Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций
Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций - РИА Новости, 25.11.2022
Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций
Евросоюз совместно с партнерами обеспечил необходимой информацией участников торговли продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:30
2022-11-25T17:36
экономика
дмитрий мазепин
россия
эстония
латвия
уралхим
еврохим
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз совместно с партнерами обеспечил необходимой информацией участников торговли продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.Ранее глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов заблокировано более 260 тысяч тонн удобрений компании. Кроме того, у "Акрона" заблокировано 52 тысячи тонн продукции, а у "Еврохима" - почти 100 тысяч тонн. Мазепин пояснил, что его компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт."Мы обеспечили ясность для индустрии и партнеров. Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии "6B" США, а также обновленного и детального руководства Евросоюза. Эти положения дают понять, что банки, страховщики, транспортники и другие игроки могут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что изначально санкции не были направлены против торговли сельхозпродукцией РФ.Он повторил позицию ЕС, согласно которой мирового продовольственного кризиса можно было избежать, если бы не разгорелся конфликт на Украине.
https://ria.ru/20221125/zapad-1834153767.html
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экономика, дмитрий мазепин, россия, эстония, латвия, уралхим, еврохим, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Дмитрий Мазепин, Россия, Эстония, Латвия, Уралхим, ЕвроХим, Евросоюз, Санкции в отношении России
17:30 25.11.2022 (обновлено: 17:36 25.11.2022)
 
Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций

Евросоюз утверждает, что обеспечил ясность в международных поставках российских удобрений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз совместно с партнерами обеспечил необходимой информацией участников торговли продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Ранее глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов заблокировано более 260 тысяч тонн удобрений компании. Кроме того, у "Акрона" заблокировано 52 тысячи тонн продукции, а у "Еврохима" - почти 100 тысяч тонн. Мазепин пояснил, что его компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт.
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"Мы обеспечили ясность для индустрии и партнеров. Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии "6B" США, а также обновленного и детального руководства Евросоюза. Эти положения дают понять, что банки, страховщики, транспортники и другие игроки могут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что изначально санкции не были направлены против торговли сельхозпродукцией РФ.
"Они не направлены против торговли сельхозпродукцией и продовольствием, в том числе пшеницей и удобрениями, между Россией и третьими странам", - сказал Стано.
Он повторил позицию ЕС, согласно которой мирового продовольственного кризиса можно было избежать, если бы не разгорелся конфликт на Украине.
Транспортные контейнеры в порту - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:19
В портах в Европе заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений "Уралхима"
 
ЭкономикаДмитрий МазепинРоссияЭстонияЛатвияУралхимЕвроХимЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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