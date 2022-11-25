17:30 25.11.2022 (обновлено: 17:36 25.11.2022)
Евросоюз объяснил направленность антироссийских санкций
Евросоюз утверждает, что обеспечил ясность в международных поставках российских удобрений
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз совместно с партнерами обеспечил необходимой информацией участников торговли продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Ранее глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов заблокировано более 260 тысяч тонн удобрений компании. Кроме того, у "Акрона" заблокировано 52 тысячи тонн продукции, а у "Еврохима" - почти 100 тысяч тонн. Мазепин пояснил, что его компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт.
"Мы обеспечили ясность для индустрии и партнеров. Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии "6B" США, а также обновленного и детального руководства Евросоюза. Эти положения дают понять, что банки, страховщики, транспортники и другие игроки могут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что изначально санкции не были направлены против торговли сельхозпродукцией РФ.
"Они не направлены против торговли сельхозпродукцией и продовольствием, в том числе пшеницей и удобрениями, между Россией и третьими странам", - сказал Стано.
Он повторил позицию ЕС, согласно которой мирового продовольственного кризиса можно было избежать, если бы не разгорелся конфликт на Украине.