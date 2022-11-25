https://ria.ru/20221125/saakashvili-1834202429.html

В организме Саакашвили нашли следы трех тяжелых металлов, заявила врач

В организме Саакашвили нашли следы трех тяжелых металлов, заявила врач - РИА Новости, 25.11.2022

В организме Саакашвили нашли следы трех тяжелых металлов, заявила врач

Анализ выявил у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили наличие в организме трех тяжелых металлов, что указывает на то, что он, возможно, был отравлен,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:43

2022-11-25T13:43

2022-11-25T13:43

в мире

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/88/1555548863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4be086e8768fe41fc2cb23d4fd9ca6a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Анализ выявил у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили наличие в организме трех тяжелых металлов, что указывает на то, что он, возможно, был отравлен, заявила врач и глава неправительственной организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани, которая вместе с иностранными экспертами провела экспертизу."С большой вероятностью Саакашвили является жертвой интоксикации, мы ожидаем последующих подтверждений этого. Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, и возможно, была попытка его отравления... В волосах выявлено три тяжелых металла", - заявила Джишкариани журналистам. Она призвала президента Саломе Зурабишвили немедленно помиловать Саакашвили и тем самым "спасти ему жизнь".Адвокат политика Шалва Хачапуридзе заявил в разговоре с журналистами, что если в итоге интоксикация будет подтверждена, то правозащитницам и членам семьи Саакашвили придется обратиться к дипкорпусу с просьбой отреагировать.Ранее адвокаты и мать Саакашвили заявили, что, по данным экспертизы, проведенной иностранными экспертами и медиками при аппарате омбудсмена Грузии, у политика выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. С целью освобождения политика, который лечится в Тбилисской клинике, у администрации президента в минувшее воскресенье прошла акция протеста членов семьи и его сторонников. Позже глава минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил, что обратится в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования, чтобы проверить, действительно ли у бывшего президента страны отмечается отравление тяжелыми металлами.Президент Грузии считает, что решение об отсрочке тюремного заключения для Саакашвили должен принять суд на основе медицинского заключения.Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.Правозащитники сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Члены его семьи заявляли, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе утверждал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, и не исключал, что у экс-главы государства могут подтвердиться более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221120/otravlenie-1832966515.html

https://ria.ru/20221119/saakashvili-1832750148.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, грузия, тбилиси