https://ria.ru/20221125/rozysk-1834146939.html

В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск

В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск - РИА Новости, 25.11.2022

В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск

Тринадцатилетний подросток, зарезавший сверстника в Нижнем Новгороде, объявлен в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:19

2022-11-25T11:19

2022-11-25T11:19

нижний новгород

происшествия

нижегородская область

россия

подростки

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток, зарезавший сверстника в Нижнем Новгороде, объявлен в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.По версии регионального СУСК, 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева 13-летний подросток убил 12-летнего мальчика ножом и убежал.Как отмечало следствие, между подростками уже бывали конфликты - якобы погибший обижал старшего знакомого и не хотел с ним общаться. В тот же день подросток, который состоял на учете в медучреждении, был задержан и по решению суда с 6 июня по 21 июля был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.Как поясняли агентству в правоохранительных органах, уголовная ответственность ему не грозит – даже по статье "Убийство" минимальный возраст привлечения это 14 лет."Двадцать первого июля он был отпущен домой и направлен на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии для дальнейшего помещения в специализированное учебное заведение закрытого типа. Законные представители не обеспечили присутствие несовершеннолетнего на комиссии, в связи с чем он был объявлен полицейскими в розыск", - сообщили в ГУМВД по Нижегородской области.Между тем Telegram-канал в ряде Shot сообщает, что ребенка в неизвестном направлении увез отец, оставив супруге записку со словами "Увез от беззакония". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20221125/miny-1834132045.html

https://ria.ru/20221125/dtp-1834112475.html

нижний новгород

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россия

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Владимир Лаврентьев

нижний новгород, происшествия, нижегородская область, россия, подростки, министерство внутренних дел рф (мвд россии)