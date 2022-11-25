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В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск - РИА Новости, 25.11.2022
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В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск
В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск - РИА Новости, 25.11.2022
В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск
Тринадцатилетний подросток, зарезавший сверстника в Нижнем Новгороде, объявлен в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:19
2022-11-25T11:19
нижний новгород
происшествия
нижегородская область
россия
подростки
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток, зарезавший сверстника в Нижнем Новгороде, объявлен в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.По версии регионального СУСК, 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева 13-летний подросток убил 12-летнего мальчика ножом и убежал.Как отмечало следствие, между подростками уже бывали конфликты - якобы погибший обижал старшего знакомого и не хотел с ним общаться. В тот же день подросток, который состоял на учете в медучреждении, был задержан и по решению суда с 6 июня по 21 июля был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.Как поясняли агентству в правоохранительных органах, уголовная ответственность ему не грозит – даже по статье "Убийство" минимальный возраст привлечения это 14 лет."Двадцать первого июля он был отпущен домой и направлен на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии для дальнейшего помещения в специализированное учебное заведение закрытого типа. Законные представители не обеспечили присутствие несовершеннолетнего на комиссии, в связи с чем он был объявлен полицейскими в розыск", - сообщили в ГУМВД по Нижегородской области.Между тем Telegram-канал в ряде Shot сообщает, что ребенка в неизвестном направлении увез отец, оставив супруге записку со словами "Увез от беззакония". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20221125/miny-1834132045.html
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нижний новгород
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нижний новгород, происшествия, нижегородская область, россия, подростки, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Нижний Новгород, Происшествия, Нижегородская область, Россия, Подростки, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:19 25.11.2022
 
В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск

Тринадцатилетнего подростка, зарезавшего сверстника в Нижнем Новгороде, объявили в розыск

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток, зарезавший сверстника в Нижнем Новгороде, объявлен в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
По версии регионального СУСК, 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева 13-летний подросток убил 12-летнего мальчика ножом и убежал.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
10:37
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Как отмечало следствие, между подростками уже бывали конфликты - якобы погибший обижал старшего знакомого и не хотел с ним общаться. В тот же день подросток, который состоял на учете в медучреждении, был задержан и по решению суда с 6 июня по 21 июля был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Как поясняли агентству в правоохранительных органах, уголовная ответственность ему не грозит – даже по статье "Убийство" минимальный возраст привлечения это 14 лет.
"Двадцать первого июля он был отпущен домой и направлен на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии для дальнейшего помещения в специализированное учебное заведение закрытого типа. Законные представители не обеспечили присутствие несовершеннолетнего на комиссии, в связи с чем он был объявлен полицейскими в розыск", - сообщили в ГУМВД по Нижегородской области.
Между тем Telegram-канал в ряде Shot сообщает, что ребенка в неизвестном направлении увез отец, оставив супруге записку со словами "Увез от беззакония". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
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