https://ria.ru/20221125/rostekh-1834382354.html
Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха"
Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха" - РИА Новости, 25.11.2022
Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха"
Президент России Владимир Путин высоко оценил значимость работы "Ростеха" для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и отметил, что эта сфера... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:23
2022-11-25T23:23
2022-11-25T23:23
технологии
владимир путин
россия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил значимость работы "Ростеха" для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и отметил, что эта сфера должна оставаться приоритетной для госкорпорации.Путин в пятницу прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити", где проходит торжественное мероприятие к 15-летию госкорпорации. Он поздравил с юбилеем ее сотрудников, "прежде всего рабочих и мастеров, ученых, инженеров, конструкторов, испытателей, все трудовые коллективы предприятий "Ростеха".Президент подчеркнул, что это - "сотни тысяч людей, высококлассных, порой уникальных, штучных специалистов, которые своим трудом, энергией, талантом вносят вклад в индустриальное развитие нашей страны, непосредственно участвуют в решении важнейших государственных задач по целому ряду приоритетных направлений в сфере высоких технологий"."В их числе авиастроение и автопром, радиоэлектроника, машиностроение, медицина, новые материалы. Конечно, это укрепление обороноспособности России. Ведь значительная доля государственного оборонного заказа приходится как раз на предприятия "Ростеха", нашей крупнейшей корпорации в области оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, что эта сфера, достижение здесь значимых результатов должны и впредь оставаться безусловным приоритетом корпорации, именно для этого она и создавалась", - сказал Путин.Он обратил внимание, что "Ростех" создавался в целом для того, чтобы консолидировать и сберечь, обеспечить тем самым развитие на новом уровне технологического, производственного и инновационного потенциала России.Президент отметил, что хорошо помнит, когда и как создавалась госкорпорация."Сегодня хочу подчеркнуть: решение о формировании такого мощного индустриального флагмана отечественной экономики, концентрация финансовых, управленческих ресурсов себя полностью оправдали", - заключил он.
https://ria.ru/20221125/putin-1834381896.html
https://ria.ru/20221125/rostekh-1834381684.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, ростех
Технологии, Владимир Путин, Россия, Ростех
Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха"
Путин оценил работу "Ростеха" для ОПК и отметил, что она должна остаться приоритетной
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил значимость работы "Ростеха" для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и отметил, что эта сфера должна оставаться приоритетной для госкорпорации.
Путин в пятницу прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити", где проходит торжественное мероприятие к 15-летию госкорпорации. Он поздравил с юбилеем ее сотрудников, "прежде всего рабочих и мастеров, ученых, инженеров, конструкторов, испытателей, все трудовые коллективы предприятий "Ростеха
".
Президент подчеркнул, что это - "сотни тысяч людей, высококлассных, порой уникальных, штучных специалистов, которые своим трудом, энергией, талантом вносят вклад в индустриальное развитие нашей страны, непосредственно участвуют в решении важнейших государственных задач по целому ряду приоритетных направлений в сфере высоких технологий".
"В их числе авиастроение и автопром, радиоэлектроника, машиностроение, медицина, новые материалы. Конечно, это укрепление обороноспособности России. Ведь значительная доля государственного оборонного заказа приходится как раз на предприятия "Ростеха", нашей крупнейшей корпорации в области оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, что эта сфера, достижение здесь значимых результатов должны и впредь оставаться безусловным приоритетом корпорации, именно для этого она и создавалась", - сказал Путин
.
Он обратил внимание, что "Ростех" создавался в целом для того, чтобы консолидировать и сберечь, обеспечить тем самым развитие на новом уровне технологического, производственного и инновационного потенциала России.
Президент отметил, что хорошо помнит, когда и как создавалась госкорпорация.
"Сегодня хочу подчеркнуть: решение о формировании такого мощного индустриального флагмана отечественной экономики, концентрация финансовых, управленческих ресурсов себя полностью оправдали", - заключил он.