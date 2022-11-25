https://ria.ru/20221125/rostekh-1834382354.html

Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха"

Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха" - РИА Новости, 25.11.2022

Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха"

Президент России Владимир Путин высоко оценил значимость работы "Ростеха" для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и отметил, что эта сфера... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:23

2022-11-25T23:23

2022-11-25T23:23

технологии

владимир путин

россия

ростех

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил значимость работы "Ростеха" для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и отметил, что эта сфера должна оставаться приоритетной для госкорпорации.Путин в пятницу прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити", где проходит торжественное мероприятие к 15-летию госкорпорации. Он поздравил с юбилеем ее сотрудников, "прежде всего рабочих и мастеров, ученых, инженеров, конструкторов, испытателей, все трудовые коллективы предприятий "Ростеха".Президент подчеркнул, что это - "сотни тысяч людей, высококлассных, порой уникальных, штучных специалистов, которые своим трудом, энергией, талантом вносят вклад в индустриальное развитие нашей страны, непосредственно участвуют в решении важнейших государственных задач по целому ряду приоритетных направлений в сфере высоких технологий"."В их числе авиастроение и автопром, радиоэлектроника, машиностроение, медицина, новые материалы. Конечно, это укрепление обороноспособности России. Ведь значительная доля государственного оборонного заказа приходится как раз на предприятия "Ростеха", нашей крупнейшей корпорации в области оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, что эта сфера, достижение здесь значимых результатов должны и впредь оставаться безусловным приоритетом корпорации, именно для этого она и создавалась", - сказал Путин.Он обратил внимание, что "Ростех" создавался в целом для того, чтобы консолидировать и сберечь, обеспечить тем самым развитие на новом уровне технологического, производственного и инновационного потенциала России.Президент отметил, что хорошо помнит, когда и как создавалась госкорпорация."Сегодня хочу подчеркнуть: решение о формировании такого мощного индустриального флагмана отечественной экономики, концентрация финансовых, управленческих ресурсов себя полностью оправдали", - заключил он.

https://ria.ru/20221125/putin-1834381896.html

https://ria.ru/20221125/rostekh-1834381684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владимир путин, россия, ростех