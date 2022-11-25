https://ria.ru/20221125/rossiya-1834323728.html
Народу в России присущи единые ценности, заявил Путин
Народу в России присущи единые ценности, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
Народу в России присущи единые ценности, заявил Путин
Народ в России живет едиными ценностями, это присуще людям в РФ, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:34
2022-11-25T18:34
2022-11-25T18:34
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Народ в России живет едиными ценностями, это присуще людям в РФ, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине.Во время встречи к президенту РФ с несколькими вопросами обратилась учитель русского языка и литературы Нина Пшеничкина из Кировска в ЛНР, в 2019 году ее сын погиб в бою под Первомайском, награжден медалью "За отвагу" ЛНР. Пшеничкина рассказала президенту о проблемах с бюрократией, с которыми сталкиваются раненые, а также подняла тему системы льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года."Спасибо вам за то, что вы уделяете внимание этой теме, имею в виду, что заботитесь о других ребятах, которые находятся в зоне специальной военной операции, о семьях думаете тоже. Это лишний раз подчеркивает особое, присущее именно людям из России, многонациональному, но все-таки единому народу, который живет одними ценностями - вот это нам присуще", - сказал Путин.Во встрече с Путиным участвуют 17 матерей российских военных, участвующих в СВО. Они приехали из различных регионов страны.
https://ria.ru/20221109/gospolitika-1830355233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Народу в России присущи единые ценности, заявил Путин
Путин заявил, что жители России живут едиными ценностями и это им присуще
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Народ в России живет едиными ценностями, это присуще людям в РФ, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине.
Во время встречи к президенту РФ с несколькими вопросами обратилась учитель русского языка и литературы Нина Пшеничкина из Кировска
в ЛНР
, в 2019 году ее сын погиб в бою под Первомайском, награжден медалью "За отвагу" ЛНР. Пшеничкина рассказала президенту о проблемах с бюрократией, с которыми сталкиваются раненые, а также подняла тему системы льгот для жителей Донбасса
, участвовавших в обороне с 2014 года.
"Спасибо вам за то, что вы уделяете внимание этой теме, имею в виду, что заботитесь о других ребятах, которые находятся в зоне специальной военной операции, о семьях думаете тоже. Это лишний раз подчеркивает особое, присущее именно людям из России, многонациональному, но все-таки единому народу, который живет одними ценностями - вот это нам присуще", - сказал Путин.
Во встрече с Путиным участвуют 17 матерей российских военных, участвующих в СВО. Они приехали из различных регионов страны.