https://ria.ru/20221125/rospotrebnadzor-1834101631.html

Роспотребнадзор дал советы покупателям в "черную пятницу"

Роспотребнадзор дал советы покупателям в "черную пятницу" - РИА Новости, 25.11.2022

Роспотребнадзор дал советы покупателям в "черную пятницу"

Роспотребнадзор дал советы покупателям, которые планируют приобрести товары в интернете в "черную пятницу". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T03:48

2022-11-25T03:48

2022-11-25T05:51

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы покупателям, которые планируют приобрести товары в интернете в "черную пятницу".Ведомство напомнило ряд особенностей продажи товаров через интернет: в частности, отметило, что от покупок, за исключением лекарств, можно отказаться, продавец должен четко сформулировать цену и условия акции, чтобы избежать конфликтных ситуаций, а также доставить товар в срок - в противном случае, покупатель вправе потребовать неустойку.Роспотребнадзор подчеркнул, что товар может получить не только лично покупатель, но и иное лицо — родственник или знакомый, который предъявит данные о заказе. Ведомство призвало избегать навязывания, а также отметило, что некачественный товар можно вернуть или заменить на новый, как и при офлайн-торговле.Покупателям посоветовали, в первую очередь, проверять цену на товар со скидкой у других продавцов. "Если товар неожиданно "подорожал" перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно", - отмечается на сайте Роспотребнадзора.Подчеркивается, что слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара — стоит запросить у продавца данные о подтверждении соответствия товаров (услуг) требованиям безопасности. Также следует обратить внимание на стоимость доставки, поскольку большая скидка может быть достигнута за счет дорогой доставки."Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе. На сайте (в приложении) должно быть указано фирменное наименование (наименование) продавца, место его нахождения (адрес), режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилия, имя, отчество (если имеется) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей", - добавили в Роспотребнадзоре.Ведомство подчеркнуло, что при покупке товара нужно выяснить сроки доставки - они должны быть согласованы с покупателем. В случае покупки товара через агрегаторы, если он не будет доставлен в срок, покупатель вправе потребовать вернуть деньги."Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20221114/vkontakte-1831285490.html

https://ria.ru/20221111/aviakompaniya-1830679506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)