https://ria.ru/20221125/risk-menedzhment-1834241429.html

ВТБ назвал задачи риск-менеджмента в условиях волатильности на финрынках

ВТБ назвал задачи риск-менеджмента в условиях волатильности на финрынках - РИА Новости, 25.11.2022

ВТБ назвал задачи риск-менеджмента в условиях волатильности на финрынках

ВТБ назвал четыре ключевые задачи для управления рисками в условиях волатильности на финансовых рынках. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:28

2022-11-25T15:28

2022-11-25T15:28

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ВТБ назвал четыре ключевые задачи для управления рисками в условиях волатильности на финансовых рынках.Первая задача, как отметил член правления ВТБ, эксперт по стратегическому и тактическому риск-менеджменту Максим Кондратенко, заключается в формировании контрциклической системы принятия решений, позволяющей оптимизировать структуру баланса и стабилизировать финансовый результат на долгосрочной перспективе, при этом повысив предсказуемость финансового результата текущего года. Вторая задача состоит в использовании мультисценарного моделирования для оптимизации баланса, для чего необходима разработка инструментария, позволяющего оценивать существующие и потенциальные риски, связанные с новыми продуктами и операциями."Цифровой двойник – это популярное название процесса, где мы моделируем состояние банка, смотрим различные сценарии деятельности, какие существуют развилки", – сказал Кондратенко, выступая на проведенном в Москве ВТБ совместно с порталом Future Banking Форуме риск-менеджеров. В его работе приняли участие риск-менеджеры крупнейших банков, представители АБР, РИСКФИН и других финансовых компаний. В программу были включены такие темы, как вызовы новых факторов кредитного и залогового риска, управление операционными рисками и операционной надежностью, современные технологические инструменты для работы риск-менеджера, поиск направлений развития банковского регулирования для формирования возможностей поддержания экономического роста.Третья задача, по словам Кондратенко, кроется в выстраивании диалогарегулятора с банками и активная обратная связь со стороны финансовых организаций. Как отметил представитель ВТБ, важно стремиться к открытому и аргументированному диалогу с ЦБ РФ для выработки баланса регуляторной нагрузки и эффективной деятельности банков, чтобы поддержать экономику и сформировать достаточный запас капитала для прохождения будущих стрессов.И, наконец, четвертую задачу Кондратенко определил как стабильное функционирование сервисов банка и минимизация заложенных в них аномалий.По его мнению, лучшие практики совсем необязательно искать на чужбине."Наше профессиональное сообщество само успешно задаёт современные тренды и эффективно воплощает в практику самые современные идеи", – отметил Кондратенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, москва, россия, технологии, новости компаний - экономика