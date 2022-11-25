Липчане дали более 60 рекомендаций по формированию областного бюджета
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиПубличные слушания в областном совете Липецкой области
Публичные слушания в областном совете Липецкой области
ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета и рядовые жители сформировали более 60 рекомендаций для проекта бюджета Липецкой области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Всего в ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета поступило более 60 предложений. Все они вошли в итоговый протокол и направлены на рассмотрение губернатору области. Свои предложения по проекту бюджета в облсовет направили жители муниципалитетов области, депутаты сельских поселений, областного и городских советов, Госдумы РФ, а также общественные структуры и спортивные организации, говорится в сообщении.
"На сегодняшний день проект областного бюджета фактически прошел нулевое чтение. Свои мнения, вопросы и предложения в ходе слушаний высказали не только депутаты, но и все заинтересованные жители региона. Теперь проект бюджета будет представлен на профильные комитеты облсовета. Депутаты рассмотрят его с учетом рекомендаций публичных слушаний. В то же время, отмечу, что мы ждем скорректированный проект бюджета от правительства области. Это связано с окончательным принятием федерального бюджета и выделением дополнительных субвенций нашему региону. Соответственно, первоначальные цифры, которые рассматривались на слушаниях, изменятся", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого областного совета депутатов Дмитрия Аверова.
На слушаниях народные избранники подняли актуальные проблемы своих округов. Это вопросы строительства и реконструкции социальных объектов, новых медицинских учреждений, сельских домов культуры, ремонт дорог, расчистка рек.
Кроме того, парламентарии рекомендовали предусмотреть в полном объеме средства на создание на базе лагеря "Прометей" современного центра для детей и молодежи, а также на строительство нового стационарного корпуса онкологического диспансера. Депутаты также обозначили вопрос о необходимости приобретения жилых помещений для жителей аварийного дома в Липецке.
В рекомендации по итогам публичных слушаний вошли и инициативы об установлении новых мер поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, добавили в пресс-службе.