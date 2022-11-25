Рейтинг@Mail.ru
Липчане дали более 60 рекомендаций по формированию областного бюджета - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221125/rekomendatsii-1834216119.html
Липчане дали более 60 рекомендаций по формированию областного бюджета
Липчане дали более 60 рекомендаций по формированию областного бюджета - РИА Новости, 25.11.2022
Липчане дали более 60 рекомендаций по формированию областного бюджета
Депутаты Липецкого областного совета и рядовые жители сформировали более 60 рекомендаций для проекта бюджета Липецкой области на 2023 год и плановый период... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:44
2022-11-25T14:44
липецкая область
липецкая область
липецкий областной совет депутатов
госдума рф
россия
липецк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834220658_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_6d916e772933f1f90d3b5d8db5d01221.jpg
ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета и рядовые жители сформировали более 60 рекомендаций для проекта бюджета Липецкой области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента.Всего в ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета поступило более 60 предложений. Все они вошли в итоговый протокол и направлены на рассмотрение губернатору области. Свои предложения по проекту бюджета в облсовет направили жители муниципалитетов области, депутаты сельских поселений, областного и городских советов, Госдумы РФ, а также общественные структуры и спортивные организации, говорится в сообщении."На сегодняшний день проект областного бюджета фактически прошел нулевое чтение. Свои мнения, вопросы и предложения в ходе слушаний высказали не только депутаты, но и все заинтересованные жители региона. Теперь проект бюджета будет представлен на профильные комитеты облсовета. Депутаты рассмотрят его с учетом рекомендаций публичных слушаний. В то же время, отмечу, что мы ждем скорректированный проект бюджета от правительства области. Это связано с окончательным принятием федерального бюджета и выделением дополнительных субвенций нашему региону. Соответственно, первоначальные цифры, которые рассматривались на слушаниях, изменятся", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого областного совета депутатов Дмитрия Аверова.На слушаниях народные избранники подняли актуальные проблемы своих округов. Это вопросы строительства и реконструкции социальных объектов, новых медицинских учреждений, сельских домов культуры, ремонт дорог, расчистка рек.Кроме того, парламентарии рекомендовали предусмотреть в полном объеме средства на создание на базе лагеря "Прометей" современного центра для детей и молодежи, а также на строительство нового стационарного корпуса онкологического диспансера. Депутаты также обозначили вопрос о необходимости приобретения жилых помещений для жителей аварийного дома в Липецке.В рекомендации по итогам публичных слушаний вошли и инициативы об установлении новых мер поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221121/byudzhet-1833155161.html
липецкая область
россия
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834220658_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_124616712429e6bad5afd88d2f54e53c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, липецкий областной совет депутатов, госдума рф, россия, липецк, общество
Липецкая область, Липецкая область, Липецкий областной Совет депутатов, Госдума РФ, Россия, Липецк, Общество
14:44 25.11.2022
 

Липчане дали более 60 рекомендаций по формированию областного бюджета

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиПубличные слушания в областном совете Липецкой области
Публичные слушания в областном совете Липецкой области - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Публичные слушания в областном совете Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета и рядовые жители сформировали более 60 рекомендаций для проекта бюджета Липецкой области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Всего в ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета поступило более 60 предложений. Все они вошли в итоговый протокол и направлены на рассмотрение губернатору области. Свои предложения по проекту бюджета в облсовет направили жители муниципалитетов области, депутаты сельских поселений, областного и городских советов, Госдумы РФ, а также общественные структуры и спортивные организации, говорится в сообщении.
"На сегодняшний день проект областного бюджета фактически прошел нулевое чтение. Свои мнения, вопросы и предложения в ходе слушаний высказали не только депутаты, но и все заинтересованные жители региона. Теперь проект бюджета будет представлен на профильные комитеты облсовета. Депутаты рассмотрят его с учетом рекомендаций публичных слушаний. В то же время, отмечу, что мы ждем скорректированный проект бюджета от правительства области. Это связано с окончательным принятием федерального бюджета и выделением дополнительных субвенций нашему региону. Соответственно, первоначальные цифры, которые рассматривались на слушаниях, изменятся", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого областного совета депутатов Дмитрия Аверова.
На слушаниях народные избранники подняли актуальные проблемы своих округов. Это вопросы строительства и реконструкции социальных объектов, новых медицинских учреждений, сельских домов культуры, ремонт дорог, расчистка рек.
Рубли - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:31Липецкая область
Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным
Кроме того, парламентарии рекомендовали предусмотреть в полном объеме средства на создание на базе лагеря "Прометей" современного центра для детей и молодежи, а также на строительство нового стационарного корпуса онкологического диспансера. Депутаты также обозначили вопрос о необходимости приобретения жилых помещений для жителей аварийного дома в Липецке.
В рекомендации по итогам публичных слушаний вошли и инициативы об установлении новых мер поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, добавили в пресс-службе.
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкий областной Совет депутатовГосдума РФРоссияЛипецкОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала