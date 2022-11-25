https://ria.ru/20221125/rebenok-1834341094.html

Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка

Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка - РИА Новости, 25.11.2022

Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка

Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка, сообщил руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:29

2022-11-25T19:29

2022-11-25T19:29

новороссийск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834339922_0:496:720:901_1920x0_80_0_0_f3426835d632cb9f3e037ce6f766dc65.jpg

КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка, сообщил руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров."К нам позвонила молодая мама и сообщила, что ее годовалый ребенок непонятно как надел на шею горшок, и она самостоятельно его снять не может и попросила нас помочь.... Спасатели незамедлительно выехали на место и при помощи слесарных инструментов сняли с шеи ребенка данное изделие", - написал он в Telegram.

https://ria.ru/20220713/rebenok-1802165060.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск