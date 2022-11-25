Рейтинг@Mail.ru
Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/rebenok-1834341094.html
Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка
Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка - РИА Новости, 25.11.2022
Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка
Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка, сообщил руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:29
2022-11-25T19:29
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834339922_0:496:720:901_1920x0_80_0_0_f3426835d632cb9f3e037ce6f766dc65.jpg
КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка, сообщил руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров."К нам позвонила молодая мама и сообщила, что ее годовалый ребенок непонятно как надел на шею горшок, и она самостоятельно его снять не может и попросила нас помочь.... Спасатели незамедлительно выехали на место и при помощи слесарных инструментов сняли с шеи ребенка данное изделие", - написал он в Telegram.
https://ria.ru/20220713/rebenok-1802165060.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834339922_0:428:720:968_1920x0_80_0_0_41dd76a77e93cb49a99ee6d0f11b929b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск
Новороссийск
19:29 25.11.2022
 
Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка

Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка

© Фото : Руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров/Telegram Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка
 Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров/Telegram
Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка, сообщил руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров.
"К нам позвонила молодая мама и сообщила, что ее годовалый ребенок непонятно как надел на шею горшок, и она самостоятельно его снять не может и попросила нас помочь.... Спасатели незамедлительно выехали на место и при помощи слесарных инструментов сняли с шеи ребенка данное изделие", - написал он в Telegram.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 12:39
В Магадане ребенок сбежал из детского сада в магазин игрушек
 
Новороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала