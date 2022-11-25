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Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка
Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка - РИА Новости, 25.11.2022
Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка
Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка, сообщил руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:29
2022-11-25T19:29
2022-11-25T19:29
новороссийск
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КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка, сообщил руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров."К нам позвонила молодая мама и сообщила, что ее годовалый ребенок непонятно как надел на шею горшок, и она самостоятельно его снять не может и попросила нас помочь.... Спасатели незамедлительно выехали на место и при помощи слесарных инструментов сняли с шеи ребенка данное изделие", - написал он в Telegram.
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новороссийск
Спасатели помогли ребенку вытащить застрявшую голову из горшка
Спасатели в Новороссийске помогли годовалому ребенку вытащить застрявшую голову из горшка