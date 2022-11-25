https://ria.ru/20221125/rebenok-1834159577.html

СК завел дело после смерти грудного ребенка в больнице под Новосибирском

СК завел дело после смерти грудного ребенка в больнице под Новосибирском - РИА Новости, 25.11.2022

СК завел дело после смерти грудного ребенка в больнице под Новосибирском

Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти в больнице села Чистоозерное полуторамесячного ребенка, который поступил с... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:56

2022-11-25T11:56

2022-11-25T12:04

происшествия

новосибирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти в больнице села Чистоозерное полуторамесячного ребенка, который поступил с признаками простудного заболевания, сообщает СУСК по Новосибирской области.В социальных сетях и СМИ распространили видео, на котором врач-анестезиолог Чистоозерной ЦРБ признается, что пытался помочь своим коллегам в оказание помощи ребенку, находясь в состоянии "похмелья". По его словам, у врачей возникла проблема с постановкой младенцу катетера."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 18 ноября в селе Чистоозерное полуторамесячного ребенка с признаками простудного заболевания привезли в одну из больниц, где мальчик скончался. Назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств смерти младенца.Проверку по факту смерти ребенка организовала и прокуратура Чистоозерного района."Проводится проверка по факту смерти ребенка в отделении реанимации ГБУЗ "Чистоозерная ЦРБ". Прокуратура проверит соблюдение законодательства о здравоохранении в указанном медицинском учреждении", - сообщает прокуратура Новосибирской области. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования возбужденного Следственным комитетом уголовного дела.

https://ria.ru/20221114/bolnitsa-1831434043.html

https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833818081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)