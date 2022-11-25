https://ria.ru/20221125/reabilitatsiya-1834328786.html

Власти займутся организацией широкой реабилитации военнослужащих

Власти займутся организацией широкой реабилитации военнослужащих - РИА Новости, 25.11.2022

Власти займутся организацией широкой реабилитации военнослужащих

Власти Российской Федерации займутся вопросами организации широкой реабилитации, в том числе с обучением и трудоустройством военнослужащих, заявил президент... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:51

2022-11-25T18:51

2022-11-25T19:04

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Российской Федерации займутся вопросами организации широкой реабилитации, в том числе с обучением и трудоустройством военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин."Мы обязательно к этому вернемся. Чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны, а с учетом готовности и желания гражданской системы здравоохранения работать с ребятами нашими, и тем более с получившими ранения. Надо между ведомствами разобраться. Мы сделаем это. И будем шире использовать возможности отечественного здравоохранения. Это касается и областных, это касается и республиканских федеральных центров", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.Также президент подчеркнул, что нужна отдельная программа реабилитации с дополнительным обучением и трудоустройством."Дополнительное обучение точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834325326.html

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россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, общество