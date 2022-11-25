https://ria.ru/20221125/reabilitatsiya-1834328786.html
Власти займутся организацией широкой реабилитации военнослужащих
Власти займутся организацией широкой реабилитации военнослужащих - РИА Новости, 25.11.2022
Власти займутся организацией широкой реабилитации военнослужащих
Власти Российской Федерации займутся вопросами организации широкой реабилитации, в том числе с обучением и трудоустройством военнослужащих, заявил президент... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:51
2022-11-25T18:51
2022-11-25T19:04
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Российской Федерации займутся вопросами организации широкой реабилитации, в том числе с обучением и трудоустройством военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин."Мы обязательно к этому вернемся. Чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны, а с учетом готовности и желания гражданской системы здравоохранения работать с ребятами нашими, и тем более с получившими ранения. Надо между ведомствами разобраться. Мы сделаем это. И будем шире использовать возможности отечественного здравоохранения. Это касается и областных, это касается и республиканских федеральных центров", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.Также президент подчеркнул, что нужна отдельная программа реабилитации с дополнительным обучением и трудоустройством."Дополнительное обучение точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834325326.html
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россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Общество
18:51 25.11.2022 (обновлено: 19:04 25.11.2022)
Власти займутся организацией широкой реабилитации военнослужащих
Путин: власти займутся организацией широкой реабилитации, в том числе с обучением военных
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Российской Федерации займутся вопросами организации широкой реабилитации, в том числе с обучением и трудоустройством военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы обязательно к этому вернемся. Чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны, а с учетом готовности и желания гражданской системы здравоохранения работать с ребятами нашими, и тем более с получившими ранения. Надо между ведомствами разобраться. Мы сделаем это. И будем шире использовать возможности отечественного здравоохранения. Это касается и областных, это касается и республиканских федеральных центров", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.
Также президент подчеркнул, что нужна отдельная программа реабилитации с дополнительным обучением и трудоустройством.
"Дополнительное обучение точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем", - сказал Путин.