https://ria.ru/20221125/rassledovanie-1834206341.html

В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных

В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных - РИА Новости, 25.11.2022

В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных

Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:55

2022-11-25T13:55

2022-11-25T15:44

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ЖЕНЕВА, 25 ноя - РИА Новости. Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры."Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными... Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Тюрка.Он добавил, что анализ, проведенный миссией, "подчеркивает необходимость независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".Тюрк отметил, что все сообщения о суммарных казнях необходимо расследовать независимо, прозрачно и беспристрастно. Кроме того, он призвал стороны конфликта способствовать гуманному обращению с военнопленными."Я также призываю стороны дать четкие инструкции своим военным силам о том, что не должно быть никакого возмездия, никаких репрессий в отношении тех, кого они берут в плен, и обеспечить полное выполнение этих инструкций. Этого требуют нормы, регулирующие вооруженные конфликты, изложенные в Женевских конвенциях… Прикажите своим войскам гуманно обращаться с теми, кто сдается, и с теми, кого они задерживают", - добавляется в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221121/rasstrel-1833213754.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, оон, в мире, россия