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В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/rassledovanie-1834206341.html
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных - РИА Новости, 25.11.2022
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных
Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:55
2022-11-25T15:44
украина
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в мире
россия
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 25 ноя - РИА Новости. Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры."Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными... Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Тюрка.Он добавил, что анализ, проведенный миссией, "подчеркивает необходимость независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".Тюрк отметил, что все сообщения о суммарных казнях необходимо расследовать независимо, прозрачно и беспристрастно. Кроме того, он призвал стороны конфликта способствовать гуманному обращению с военнопленными."Я также призываю стороны дать четкие инструкции своим военным силам о том, что не должно быть никакого возмездия, никаких репрессий в отношении тех, кого они берут в плен, и обеспечить полное выполнение этих инструкций. Этого требуют нормы, регулирующие вооруженные конфликты, изложенные в Женевских конвенциях… Прикажите своим войскам гуманно обращаться с теми, кто сдается, и с теми, кого они задерживают", - добавляется в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221121/rasstrel-1833213754.html
https://ria.ru/20221125/stoltenberg-1834188419.html
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украина, оон, в мире, россия
Украина, ООН, В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине
13:55 25.11.2022 (обновлено: 15:44 25.11.2022)
 
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных

УВКПЧ ООН призвало расследовать обстоятельства расстрела российских военных на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 ноя - РИА Новости. Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры.
"Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными... Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Тюрка.
Он добавил, что анализ, проведенный миссией, "подчеркивает необходимость независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".
Тюрк отметил, что все сообщения о суммарных казнях необходимо расследовать независимо, прозрачно и беспристрастно. Кроме того, он призвал стороны конфликта способствовать гуманному обращению с военнопленными.
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21 ноября, 21:33Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права
"Я также призываю стороны дать четкие инструкции своим военным силам о том, что не должно быть никакого возмездия, никаких репрессий в отношении тех, кого они берут в плен, и обеспечить полное выполнение этих инструкций. Этого требуют нормы, регулирующие вооруженные конфликты, изложенные в Женевских конвенциях… Прикажите своим войскам гуманно обращаться с теми, кто сдается, и с теми, кого они задерживают", - добавляется в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
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