https://ria.ru/20221125/rasist-1834358004.html
DM: в Польше расист с камерой набросился на гулявших американских солдат
DM: в Польше расист с камерой набросился на гулявших американских солдат - РИА Новости, 25.11.2022
DM: в Польше расист с камерой набросился на гулявших американских солдат
Известный своими скандальными расистскими выходками американец Джон Минадео-младший набросился на группу военных из США в Польше, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:34
2022-11-25T20:34
2022-11-25T20:34
в мире
сша
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Известный своими скандальными расистскими выходками американец Джон Минадео-младший набросился на группу военных из США в Польше, сообщает Daily Mail.На кадрах, опубликованных изданием, видно, как мужчина, снимая на камеру группу гулявших по торговому центру солдат, привлек их внимание вопросом, из США ли они."Вы здесь зачем, насаждать содомию? Это разве не главная статья экспорта США? Или что там у вас, культ Джорджа Флойда или мужеложство?" — продолжил дебошир.Затем он заявил американцам, что их паспорта не имеют смысла, так как любой нелегальный мигрант становится "одним из них"."Слышали про Кей Григгс? Она дала интервью, в котором вывела на чистую воду всё американское командование — сплошь содомиты!" — кричал Минадео.Он потребовал от военных "не пачкать" Польшу и заявил, что в американской армии не спрашивают про уровень IQ."В общем, вам тут не рады, ребята!" — заявил злоумышленник.При этом военные старались с ним не контактировать и шли, не оборачиваясь в его сторону.Daily Mail сообщила, что Минадео-младший не в первый раз попадается на расистских выпадах. Так, за несколько месяцев до этого случая 39-летнего нациста арестовали в Польше за ожерелье со свастиками, также он позировал у ворот Освенцима с оскорбительными транспарантами.
https://ria.ru/20221124/izbienie-1834057380.html
https://ria.ru/20221024/rasizm-1826378505.html
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_25d1c5188f8438a03b198ef83c955194.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша
DM: в Польше расист с камерой набросился на гулявших американских солдат
DM: арестованный за свастику в Освенциме расист набросился на американских солдат в Польше
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Известный своими скандальными расистскими выходками американец Джон Минадео-младший набросился на группу военных из США в Польше, сообщает Daily Mail
.
На кадрах, опубликованных изданием, видно, как мужчина, снимая на камеру группу гулявших по торговому центру солдат, привлек их внимание вопросом, из США ли они.
"Вы здесь зачем, насаждать содомию? Это разве не главная статья экспорта США? Или что там у вас, культ Джорджа Флойда
или мужеложство?" — продолжил дебошир.
Затем он заявил американцам, что их паспорта не имеют смысла, так как любой нелегальный мигрант становится "одним из них".
"Слышали про Кей Григгс? Она дала интервью, в котором вывела на чистую воду всё американское командование — сплошь содомиты!" — кричал Минадео.
Он потребовал от военных "не пачкать" Польшу и заявил, что в американской армии не спрашивают про уровень IQ.
"В общем, вам тут не рады, ребята!" — заявил злоумышленник.
При этом военные старались с ним не контактировать и шли, не оборачиваясь в его сторону.
Daily Mail сообщила, что Минадео-младший не в первый раз попадается на расистских выпадах. Так, за несколько месяцев до этого случая 39-летнего нациста арестовали в Польше за ожерелье со свастиками, также он позировал у ворот Освенцима
с оскорбительными транспарантами.