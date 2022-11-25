https://ria.ru/20221125/rakety-1834102296.html

СМИ: Япония будет разрабатывать ракеты дальностью до трех тысяч километров

СМИ: Япония будет разрабатывать ракеты дальностью до трех тысяч километров - РИА Новости, 25.11.2022

СМИ: Япония будет разрабатывать ракеты дальностью до трех тысяч километров

Правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до 3 тысяч километров и последующее поэтапное их размещение в различных... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T04:29

2022-11-25T04:29

2022-11-25T04:29

фумио кисида

япония

хоккайдо

токио

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ТОКИО, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до 3 тысяч километров и последующее поэтапное их размещение в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо, пишет газета "Майнити" со ссылкой на источники.В настоящее время максимальная дальность пуска ракет, находящихся на вооружении Японии, составляет чуть более 100 километров. Это "противокорабельные ракеты типа 12". В рамках плана по повышению обороноспособности страны официальный Токио планирует их модернизацию для увеличения дальности полета до 1 тысячи километров и чуть более. Также рассматривается возможность разработки новых ракет, в том числе гиперзвуковых, с радиусом действия от 2 до 3 тысяч километров.Последующее их размещение, по данным издания, будет включать три этапа. На первом этапе усовершенствованные ракеты с радиусом действия около тысячи километров будут размещены на островах Нансэй. Дислокация намечена ориентировочно на 2026 год.На втором этапе предполагается размещение ракет дальностью полета около 2 тысяч километров на острове Хонсю. Возможным кандидатом называется район в районе горы Фудзи. Временные рамки данного этапа издание не указывает.Третий этап – размещение ракет на северном острове Хоккайдо – предполагается после разработки ракет дальностью около 3 тысяч километров и намечен на середину 2030-х годов.В ходе программной речи в начале октября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио рассмотрит все варианты защиты населения, включая возможность ответного удара. Власти до конца 2022 года должны представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.

https://ria.ru/20221121/ispytanie-1833057307.html

https://ria.ru/20221107/rakety-1829744447.html

япония

хоккайдо

токио

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фумио кисида, япония, хоккайдо, токио