СМИ: Япония будет разрабатывать ракеты дальностью до трех тысяч километров
"Майнити": Токио изучает вопрос о разработке ракет дальностью до 3 тысяч километров
© AP Photo / Eugene HoshikoПочетный караул сил самообороны Японии
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото
ТОКИО, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до 3 тысяч километров и последующее поэтапное их размещение в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо, пишет газета "Майнити" со ссылкой на источники.
В настоящее время максимальная дальность пуска ракет, находящихся на вооружении Японии, составляет чуть более 100 километров. Это "противокорабельные ракеты типа 12". В рамках плана по повышению обороноспособности страны официальный Токио планирует их модернизацию для увеличения дальности полета до 1 тысячи километров и чуть более. Также рассматривается возможность разработки новых ракет, в том числе гиперзвуковых, с радиусом действия от 2 до 3 тысяч километров.
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Последующее их размещение, по данным издания, будет включать три этапа. На первом этапе усовершенствованные ракеты с радиусом действия около тысячи километров будут размещены на островах Нансэй. Дислокация намечена ориентировочно на 2026 год.
На втором этапе предполагается размещение ракет дальностью полета около 2 тысяч километров на острове Хонсю. Возможным кандидатом называется район в районе горы Фудзи. Временные рамки данного этапа издание не указывает.
Третий этап – размещение ракет на северном острове Хоккайдо – предполагается после разработки ракет дальностью около 3 тысяч километров и намечен на середину 2030-х годов.
В ходе программной речи в начале октября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио рассмотрит все варианты защиты населения, включая возможность ответного удара. Власти до конца 2022 года должны представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.
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