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Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити" - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити"
Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити" - РИА Новости, 25.11.2022
Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити"
Президент РФ Владимир Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити", где пройдет торжественное мероприятие к 15-летию госкорпорации по содействию разработке,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:43
2022-11-25T22:46
владимир путин
сергей чемезов
россия
ростех
рособоронэкспорт
автоваз
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити", где пройдет торжественное мероприятие к 15-летию госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".Корпорация была основана 23 ноября 2007 года, 26 ноября генеральным директором госкорпорации был назначен Сергей Чемезов, ранее возглавлявший ФГУП "Рособоронэкспорт". Все эти годы он является бессменным руководителем Ростеха.В июле 2008 года корпорации было передано в управление 443 предприятия. Из них 148 находились в тот момент в предкризисном и кризисном состоянии, 28 - в стадии банкротства, 17 предприятий не осуществляли хозяйственную деятельность, а 27 частично утратили свое имущество. Впоследствии состав корпорации неоднократно менялся. На данный момент Ростех является крупнейшей промышленной компанией России, которая объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В контур Ростеха входят крупные центры высокотехнологичных промышленных компетенций - КАМАЗ и АВТОВАЗ, ОАК и ОДК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", "Швабе" и КРЭТ, "Росэлектроника" и "Нацимбио". Многие предприятия являются градообразующими для своих регионов, обеспечивая стабильную занятость населения. В общей сложности в контуре Ростеха трудятся порядка 600 тысяч человек.В 2009 году выручка компаний Ростеха составляла 511 миллиардов рублей и основную ее часть формировал гособоронзаказ. По итогам 2021 года консолидированная выручка Ростеха составила 2,06 триллиона рублей. То есть за 10 лет этот показатель увеличился почти в 4 раза. Доля гражданской продукции в 2021 году достигла рекордных для оборонного комплекса 45,5% - это порядка 900 миллиардов рублей в денежном выражении.Обязательства в рамках ГОЗ Корпорация традиционно выполняет на самом высоком уровне - почти на 100%. В связи с началом спецоперации производства переведены на усиленный режим, отгрузки идут с опережением графика, предприятия оборонной промышленности работают в несколько смен. По ряду контрактов с Министерством обороны Ростех досрочно поставил бронетехнику, боеприпасы, вертолеты, другую продукцию.За 6 лет, с 2015 по 2021 год, Ростех обеспечил независимость от продукции иностранного производства в более чем 130 видах вооружений. Практически полностью были выполнены мероприятия по замещению импортных комплектующих в образцах бронетанковой и вертолетной техники, радиоэлектронного комплекса, в ракетно-артиллерийском вооружении.
https://ria.ru/20221125/rostekh-1834177397.html
https://ria.ru/20221115/drony-1831537909.html
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владимир путин, сергей чемезов, россия, ростех, рособоронэкспорт, автоваз
Владимир Путин, Сергей Чемезов, Россия, Ростех, Рособоронэкспорт, АвтоВАЗ
22:43 25.11.2022 (обновлено: 22:46 25.11.2022)
 
Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити"

Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити" на мероприятие к 15-летию госкорпорации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити", где пройдет торжественное мероприятие к 15-летию госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".
Корпорация была основана 23 ноября 2007 года, 26 ноября генеральным директором госкорпорации был назначен Сергей Чемезов, ранее возглавлявший ФГУП "Рособоронэкспорт". Все эти годы он является бессменным руководителем Ростеха.
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Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России
В июле 2008 года корпорации было передано в управление 443 предприятия. Из них 148 находились в тот момент в предкризисном и кризисном состоянии, 28 - в стадии банкротства, 17 предприятий не осуществляли хозяйственную деятельность, а 27 частично утратили свое имущество. Впоследствии состав корпорации неоднократно менялся. На данный момент Ростех является крупнейшей промышленной компанией России, которая объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В контур Ростеха входят крупные центры высокотехнологичных промышленных компетенций - КАМАЗ и АВТОВАЗ, ОАК и ОДК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", "Швабе" и КРЭТ, "Росэлектроника" и "Нацимбио". Многие предприятия являются градообразующими для своих регионов, обеспечивая стабильную занятость населения. В общей сложности в контуре Ростеха трудятся порядка 600 тысяч человек.
В 2009 году выручка компаний Ростеха составляла 511 миллиардов рублей и основную ее часть формировал гособоронзаказ. По итогам 2021 года консолидированная выручка Ростеха составила 2,06 триллиона рублей. То есть за 10 лет этот показатель увеличился почти в 4 раза. Доля гражданской продукции в 2021 году достигла рекордных для оборонного комплекса 45,5% - это порядка 900 миллиардов рублей в денежном выражении.
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Обязательства в рамках ГОЗ Корпорация традиционно выполняет на самом высоком уровне - почти на 100%. В связи с началом спецоперации производства переведены на усиленный режим, отгрузки идут с опережением графика, предприятия оборонной промышленности работают в несколько смен. По ряду контрактов с Министерством обороны Ростех досрочно поставил бронетехнику, боеприпасы, вертолеты, другую продукцию.
За 6 лет, с 2015 по 2021 год, Ростех обеспечил независимость от продукции иностранного производства в более чем 130 видах вооружений. Практически полностью были выполнены мероприятия по замещению импортных комплектующих в образцах бронетанковой и вертолетной техники, радиоэлектронного комплекса, в ракетно-артиллерийском вооружении.
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Владимир ПутинСергей ЧемезовРоссияРостехРособоронэкспортАвтоВАЗ
 
 
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