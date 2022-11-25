https://ria.ru/20221125/putin-1834138065.html
Встреча Путина с матерями военнослужащих. Прямая трансляция
Встреча Путина с матерями военнослужащих. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.11.2022
Встреча Путина с матерями военнослужащих. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:16
2022-11-25T15:16
2022-11-25T15:16
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих_25 ноября
LIVE: Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих_25 ноября
2022-11-25T15:16
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PT8M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Встреча Путина с матерями военнослужащих. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
2022-11-25T15:16
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PT8M03S
Встреча Путина с матерями военнослужащих. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.