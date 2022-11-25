https://ria.ru/20221125/putin-1834138065.html

Встреча Путина с матерями военнослужащих. Прямая трансляция

Встреча Путина с матерями военнослужащих. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.11.2022

Встреча Путина с матерями военнослужащих. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:16

2022-11-25T15:16

2022-11-25T15:16

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с матерями военнослужащих, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

россия

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Максим Зубков

владимир путин, россия, видео