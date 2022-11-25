https://ria.ru/20221125/provokatsiya-1834376473.html
Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом"
Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом" - РИА Новости, 25.11.2022
Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом"
Вероятность провокации с применением ядерного оружия на Украине со стороны Запада и киевского режима, чтобы обвинить потом в этом Россию, высока, считает... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:21
2022-11-25T22:21
2022-11-25T22:21
специальная военная операция на украине
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украина
россия
росэнергоатом
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вероятность провокации с применением ядерного оружия на Украине со стороны Запада и киевского режима, чтобы обвинить потом в этом Россию, высока, считает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Исходя из тенденций, которые приходится наблюдать, я бы оценил эту вероятность как достаточно высокую", - сказал Карчаа в эфире Первого канала в ответ на вопрос, как он оценивает вероятность крупной провокации с использованием оружия массового уничтожения, в применении которого обвинили бы РФ."Но они (Запад и киевский режим - ред.) на этот эксперимент, наверное, пошли бы еще не только ради обострения ситуации, а в том числе потому что им, по большому счету, все равно на последствия, которые происходят на территории за тысячу километров от них", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Росэнергоатом
Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом"
Карчаа: Запад может устроить на Украине ядерную провокацию и обвинить в этом Россию