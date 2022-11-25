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Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом" - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/provokatsiya-1834376473.html
Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом"
Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом" - РИА Новости, 25.11.2022
Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом"
Вероятность провокации с применением ядерного оружия на Украине со стороны Запада и киевского режима, чтобы обвинить потом в этом Россию, высока, считает... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:21
2022-11-25T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
росэнергоатом
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вероятность провокации с применением ядерного оружия на Украине со стороны Запада и киевского режима, чтобы обвинить потом в этом Россию, высока, считает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Исходя из тенденций, которые приходится наблюдать, я бы оценил эту вероятность как достаточно высокую", - сказал Карчаа в эфире Первого канала в ответ на вопрос, как он оценивает вероятность крупной провокации с использованием оружия массового уничтожения, в применении которого обвинили бы РФ."Но они (Запад и киевский режим - ред.) на этот эксперимент, наверное, пошли бы еще не только ради обострения ситуации, а в том числе потому что им, по большому счету, все равно на последствия, которые происходят на территории за тысячу километров от них", - добавил он.
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в мире, украина, россия, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Росэнергоатом
22:21 25.11.2022
 
Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом"

Карчаа: Запад может устроить на Украине ядерную провокацию и обвинить в этом Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вероятность провокации с применением ядерного оружия на Украине со стороны Запада и киевского режима, чтобы обвинить потом в этом Россию, высока, считает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Исходя из тенденций, которые приходится наблюдать, я бы оценил эту вероятность как достаточно высокую", - сказал Карчаа в эфире Первого канала в ответ на вопрос, как он оценивает вероятность крупной провокации с использованием оружия массового уничтожения, в применении которого обвинили бы РФ.
"Но они (Запад и киевский режим - ред.) на этот эксперимент, наверное, пошли бы еще не только ради обострения ситуации, а в том числе потому что им, по большому счету, все равно на последствия, которые происходят на территории за тысячу километров от них", - добавил он.
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