https://ria.ru/20221125/provokatsiya-1834376473.html

Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом"

Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом" - РИА Новости, 25.11.2022

Запад может устроить на Украине ядерную провокацию, считает "Росэнергоатом"

Вероятность провокации с применением ядерного оружия на Украине со стороны Запада и киевского режима, чтобы обвинить потом в этом Россию, высока, считает... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:21

2022-11-25T22:21

2022-11-25T22:21

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вероятность провокации с применением ядерного оружия на Украине со стороны Запада и киевского режима, чтобы обвинить потом в этом Россию, высока, считает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Исходя из тенденций, которые приходится наблюдать, я бы оценил эту вероятность как достаточно высокую", - сказал Карчаа в эфире Первого канала в ответ на вопрос, как он оценивает вероятность крупной провокации с использованием оружия массового уничтожения, в применении которого обвинили бы РФ."Но они (Запад и киевский режим - ред.) на этот эксперимент, наверное, пошли бы еще не только ради обострения ситуации, а в том числе потому что им, по большому счету, все равно на последствия, которые происходят на территории за тысячу километров от них", - добавил он.

https://ria.ru/20221122/magate-1833469067.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, росэнергоатом