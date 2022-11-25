https://ria.ru/20221125/proverka-1834105772.html

Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома

Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома - РИА Новости, 25.11.2022

Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома

Полицейские начали проверку после появления видео со стрельбой из окна жилого дома во Владивостоке, сообщили в УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T07:27

2022-11-25T07:27

2022-11-25T07:27

происшествия

владивосток

приморский край

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826185019_0:34:1977:1146_1920x0_80_0_0_01ca125abd508a831590b5411f6581b7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Полицейские начали проверку после появления видео со стрельбой из окна жилого дома во Владивостоке, сообщили в УМВД по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилось видео, в котором некий мужчина стреляет из окна балкона. По словам самого стрелка, оружие было заряжено боевыми патронами."Полиция Владивостока проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой запечатлено, как неизвестный гражданин производит из окна несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале приморского УМВД.Сотрудники полиции уже выехали на место происшествия, добавили в ведомстве. Личности героев инцидента устанавливаются.

https://ria.ru/20221124/strelba-1834092060.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, приморский край, telegram (приложение)