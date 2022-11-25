Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/proverka-1834105772.html
Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома
Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома - РИА Новости, 25.11.2022
Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома
Полицейские начали проверку после появления видео со стрельбой из окна жилого дома во Владивостоке, сообщили в УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:27
2022-11-25T07:27
происшествия
владивосток
приморский край
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826185019_0:34:1977:1146_1920x0_80_0_0_01ca125abd508a831590b5411f6581b7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Полицейские начали проверку после появления видео со стрельбой из окна жилого дома во Владивостоке, сообщили в УМВД по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилось видео, в котором некий мужчина стреляет из окна балкона. По словам самого стрелка, оружие было заряжено боевыми патронами."Полиция Владивостока проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой запечатлено, как неизвестный гражданин производит из окна несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале приморского УМВД.Сотрудники полиции уже выехали на место происшествия, добавили в ведомстве. Личности героев инцидента устанавливаются.
https://ria.ru/20221124/strelba-1834092060.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826185019_89:0:1977:1416_1920x0_80_0_0_d73e0153d4ddd8661350c2f42145dd8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, telegram (приложение)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Telegram (приложение)
07:27 25.11.2022
 
Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома

Во Владивостоке УМВД начало проверку после выхода видео со стрельбой из окна жилого дома

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Полицейские начали проверку после появления видео со стрельбой из окна жилого дома во Владивостоке, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилось видео, в котором некий мужчина стреляет из окна балкона. По словам самого стрелка, оружие было заряжено боевыми патронами.
"Полиция Владивостока проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой запечатлено, как неизвестный гражданин производит из окна несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале приморского УМВД.
Сотрудники полиции уже выехали на место происшествия, добавили в ведомстве. Личности героев инцидента устанавливаются.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 23:35
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала