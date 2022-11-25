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Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома
Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома - РИА Новости, 25.11.2022
Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома
Полицейские начали проверку после появления видео со стрельбой из окна жилого дома во Владивостоке, сообщили в УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:27
2022-11-25T07:27
2022-11-25T07:27
происшествия
владивосток
приморский край
telegram (приложение)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Полицейские начали проверку после появления видео со стрельбой из окна жилого дома во Владивостоке, сообщили в УМВД по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилось видео, в котором некий мужчина стреляет из окна балкона. По словам самого стрелка, оружие было заряжено боевыми патронами."Полиция Владивостока проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой запечатлено, как неизвестный гражданин производит из окна несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале приморского УМВД.Сотрудники полиции уже выехали на место происшествия, добавили в ведомстве. Личности героев инцидента устанавливаются.
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происшествия, владивосток, приморский край, telegram (приложение)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Telegram (приложение)
Во Владивостоке полиция начала проверку после стрельбы из окна жилого дома
Во Владивостоке УМВД начало проверку после выхода видео со стрельбой из окна жилого дома