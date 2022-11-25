https://ria.ru/20221125/promzona-1834067192.html

Ефимов: город подписал договор о развитии бывшей промзоны "Теплый Стан"

Ефимов: город подписал договор о развитии бывшей промзоны "Теплый Стан" - РИА Новости, 25.11.2022

Ефимов: город подписал договор о развитии бывшей промзоны "Теплый Стан"

Столичные власти подписали договор с застройщиком из Архангельска, входящим в группу "Аквилон", о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Теплый Стан",... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T07:11

2022-11-25T07:11

2022-11-25T07:11

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Столичные власти подписали договор с застройщиком из Архангельска, входящим в группу "Аквилон", о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Теплый Стан", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В аукционе на право застройки 17 гектаров промзоны "Теплый стан" победила архангельская компания "Специализированный застройщик "Севтехнадзор", с которой город заключил договор на 10 лет. За это время на участке должны быть построены научно-производственные, спортивные объекты, а также магазины, отделения банков и точки общепита.По словам Ефимова, инвестор вложит в проект 17 миллиардов рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,5 миллиарда рублей, в результате реализации проекта будет создано более 4,4 тысячи рабочих мест.Сегодня на территории бывшей промзоны находятся склады, автосервисы и стоянки спецтехники, собственники которых получат справедливые компенсации, говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221109/promzony-1830136451.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика