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Ефимов: город подписал договор о развитии бывшей промзоны "Теплый Стан" - РИА Новости, 25.11.2022
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Ефимов: город подписал договор о развитии бывшей промзоны "Теплый Стан"
Ефимов: город подписал договор о развитии бывшей промзоны "Теплый Стан" - РИА Новости, 25.11.2022
Ефимов: город подписал договор о развитии бывшей промзоны "Теплый Стан"
Столичные власти подписали договор с застройщиком из Архангельска, входящим в группу "Аквилон", о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Теплый Стан",... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:11
2022-11-25T07:11
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Столичные власти подписали договор с застройщиком из Архангельска, входящим в группу "Аквилон", о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Теплый Стан", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В аукционе на право застройки 17 гектаров промзоны "Теплый стан" победила архангельская компания "Специализированный застройщик "Севтехнадзор", с которой город заключил договор на 10 лет. За это время на участке должны быть построены научно-производственные, спортивные объекты, а также магазины, отделения банков и точки общепита.По словам Ефимова, инвестор вложит в проект 17 миллиардов рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,5 миллиарда рублей, в результате реализации проекта будет создано более 4,4 тысячи рабочих мест.Сегодня на территории бывшей промзоны находятся склады, автосервисы и стоянки спецтехники, собственники которых получат справедливые компенсации, говорится в сообщении.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
07:11 25.11.2022
 

Ефимов: город подписал договор о развитии бывшей промзоны "Теплый Стан"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Столичные власти подписали договор с застройщиком из Архангельска, входящим в группу "Аквилон", о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Теплый Стан", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы видим интерес к программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий со стороны инвесторов и из других регионов. Чтобы провести реорганизацию столичных участков, они могут принять участие в городских торгах", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.
В аукционе на право застройки 17 гектаров промзоны "Теплый стан" победила архангельская компания "Специализированный застройщик "Севтехнадзор", с которой город заключил договор на 10 лет. За это время на участке должны быть построены научно-производственные, спортивные объекты, а также магазины, отделения банков и точки общепита.
По словам Ефимова, инвестор вложит в проект 17 миллиардов рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,5 миллиарда рублей, в результате реализации проекта будет создано более 4,4 тысячи рабочих мест.
Сегодня на территории бывшей промзоны находятся склады, автосервисы и стоянки спецтехники, собственники которых получат справедливые компенсации, говорится в сообщении.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЭкономика
 
 
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