https://ria.ru/20221125/proekt-1834133885.html
Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ
Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ - РИА Новости, 25.11.2022
Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ
Правительство России одобрило проект соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:41
2022-11-25T10:41
2022-11-25T10:41
союзное государство
россия
белоруссия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационного взаимодействия по экономическим вопросам", - говорится в тексте распоряжения.Минэкономразвития России также поручено подписание этого соглашения от имени правительства РФ, и, при необходимости, позволено вносить в него изменения непринципиального характера.
https://ria.ru/20221102/mezentsev-1828605941.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)