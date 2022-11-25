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Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ

Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ - РИА Новости, 25.11.2022

Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ

Правительство России одобрило проект соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:41

2022-11-25T10:41

2022-11-25T10:41

союзное государство

россия

белоруссия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационного взаимодействия по экономическим вопросам", - говорится в тексте распоряжения.Минэкономразвития России также поручено подписание этого соглашения от имени правительства РФ, и, при необходимости, позволено вносить в него изменения непринципиального характера.

https://ria.ru/20221102/mezentsev-1828605941.html

россия

белоруссия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)