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Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ - РИА Новости, 25.11.2022
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Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ
Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ - РИА Новости, 25.11.2022
Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ
Правительство России одобрило проект соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:41
2022-11-25T10:41
союзное государство
россия
белоруссия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационного взаимодействия по экономическим вопросам", - говорится в тексте распоряжения.Минэкономразвития России также поручено подписание этого соглашения от имени правительства РФ, и, при необходимости, позволено вносить в него изменения непринципиального характера.
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россия
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россия, белоруссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
10:41 25.11.2022
 

Россия одобрила проект соглашения о социально-экономическом прогнозе СГ

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационного взаимодействия по экономическим вопросам", - говорится в тексте распоряжения.
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Минэкономразвития России также поручено подписание этого соглашения от имени правительства РФ, и, при необходимости, позволено вносить в него изменения непринципиального характера.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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