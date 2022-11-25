https://ria.ru/20221125/prodvizhenie-1834330022.html

Бренд "Сделано в России" будет продвигать отечественные вина за рубежом

Бренд "Сделано в России" будет продвигать отечественные вина за рубежом - РИА Новости, 25.11.2022

Бренд "Сделано в России" будет продвигать отечественные вина за рубежом

Российские вина внутри страны уже завоевали потребителя за счет высокого качества, не уступающего зарубежным аналогам, теперь для них важно продвижение за... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:53

2022-11-25T18:53

2022-11-25T18:53

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

экономика

технологии

россия

китай

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские вина внутри страны уже завоевали потребителя за счет высокого качества, не уступающего зарубежным аналогам, теперь для них важно продвижение за рубежом и формат странового продвижения под "зонтичным" брендом "Сделано в России" становится еще более актуальным, заявил директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок в ходе выступления на сессии "Международный маркетинг вина: Россия, СНГ и дальнее зарубежье" в рамках Первого российского винодельческого форума."Если говорить о продвижении российских товаров в Китае, где у Российского экспортного центра есть большой опыт работы, то могу сказать: для китайского потребителя важно, что то, что он покупает, поддерживается на государственном уровне. Это для них не только гарантия качества, но и дополнительная нетоварная ценность. Мы видели это на примере взлета продаж отечественных продуктов питания в Китае весной этого года, когда с полок и из интернет-магазинов сметали все только потому, что продукт был сделан в России", - сказал Мурзенок.По его словам, в рамках новой модели продвижения продукции "Сделано в России" РЭЦ организует коллективное, "страновое" продвижение магазинов партнеров, присоединившихся к проекту, увеличивая в них продажи и таким образом стимулируя спрос на российские товары среди иностранного потребителя.Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства РФ. Соорганизатор - Россельхозбанк.

https://ria.ru/20221124/brend-1833937079.html

россия

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", экономика, технологии, россия, китай, россельхозбанк, снг