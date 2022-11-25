Бренд "Сделано в России" будет продвигать отечественные вина за рубежом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские вина внутри страны уже завоевали потребителя за счет высокого качества, не уступающего зарубежным аналогам, теперь для них важно продвижение за рубежом и формат странового продвижения под "зонтичным" брендом "Сделано в России" становится еще более актуальным, заявил директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок в ходе выступления на сессии "Международный маркетинг вина: Россия, СНГ и дальнее зарубежье" в рамках Первого российского винодельческого форума.
"Если говорить о продвижении российских товаров в Китае, где у Российского экспортного центра есть большой опыт работы, то могу сказать: для китайского потребителя важно, что то, что он покупает, поддерживается на государственном уровне. Это для них не только гарантия качества, но и дополнительная нетоварная ценность. Мы видели это на примере взлета продаж отечественных продуктов питания в Китае весной этого года, когда с полок и из интернет-магазинов сметали все только потому, что продукт был сделан в России", - сказал Мурзенок.
По его словам, в рамках новой модели продвижения продукции "Сделано в России" РЭЦ организует коллективное, "страновое" продвижение магазинов партнеров, присоединившихся к проекту, увеличивая в них продажи и таким образом стимулируя спрос на российские товары среди иностранного потребителя.
Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства РФ. Соорганизатор - Россельхозбанк.