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РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом - РИА Новости, 25.11.2022
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РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом
РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом - РИА Новости, 25.11.2022
РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки от российских компаний на... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:22
2022-11-25T14:22
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
турция
китай
вьетнам
сделано в россии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки от российских компаний на участие в программе продвижения экспорта продукции АПК, и теперь демонстрационно-дегустационные павильоны за рубежом пополнятся продукцией еще 10 компаний, сообщает РЭЦ."Всего комиссия рассмотрела 23 заявления от 10 компаний, из них 5 в Турцию, по 4 в Китай, Вьетнам и ОАЭ, а также по 3 в Египет и в Саудовскую Аравию. Заявки всех компаний были одобрены", - говорится в сообщении.РЭЦ уточняет, что компании представят в зарубежных павильонах крупу, хлопья, муку, бобовые и макаронные изделия, жареные семечки и арахис, замороженные овощи, ягоды и фруктовое пюре, кондитерские и хлебобулочные изделия, натуральные экстракты и БАДы, а также пряности, специи, приправы и различные напитки."Российским агрокомпаниям есть что предложить миру, ведь у нас производят качественные, экологичные и вкусные продукты, многие из которых уже успели по достоинству оценить потребители в Китае, Вьетнаме, ОАЭ и Египте. Совсем скоро возможность познакомиться с российской продукцией появится и у жителей Турции и Саудовской Аравии, где открываются два новых павильона Good Food Russia", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, турция, китай, вьетнам, сделано в россии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Турция, Китай, Вьетнам, Сделано в России
14:22 25.11.2022
 

РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБаннер "Made in Russia"
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки от российских компаний на участие в программе продвижения экспорта продукции АПК, и теперь демонстрационно-дегустационные павильоны за рубежом пополнятся продукцией еще 10 компаний, сообщает РЭЦ.
"Всего комиссия рассмотрела 23 заявления от 10 компаний, из них 5 в Турцию, по 4 в Китай, Вьетнам и ОАЭ, а также по 3 в Египет и в Саудовскую Аравию. Заявки всех компаний были одобрены", - говорится в сообщении.
РЭЦ уточняет, что компании представят в зарубежных павильонах крупу, хлопья, муку, бобовые и макаронные изделия, жареные семечки и арахис, замороженные овощи, ягоды и фруктовое пюре, кондитерские и хлебобулочные изделия, натуральные экстракты и БАДы, а также пряности, специи, приправы и различные напитки.
"Российским агрокомпаниям есть что предложить миру, ведь у нас производят качественные, экологичные и вкусные продукты, многие из которых уже успели по достоинству оценить потребители в Китае, Вьетнаме, ОАЭ и Египте. Совсем скоро возможность познакомиться с российской продукцией появится и у жителей Турции и Саудовской Аравии, где открываются два новых павильона Good Food Russia", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТурцияКитайВьетнамСделано в России
 
 
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