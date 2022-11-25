https://ria.ru/20221125/produktsiya-1834214213.html

РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом

РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом - РИА Новости, 25.11.2022

РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки от российских компаний на... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:22

2022-11-25T14:22

2022-11-25T14:22

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

турция

китай

вьетнам

сделано в россии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки от российских компаний на участие в программе продвижения экспорта продукции АПК, и теперь демонстрационно-дегустационные павильоны за рубежом пополнятся продукцией еще 10 компаний, сообщает РЭЦ."Всего комиссия рассмотрела 23 заявления от 10 компаний, из них 5 в Турцию, по 4 в Китай, Вьетнам и ОАЭ, а также по 3 в Египет и в Саудовскую Аравию. Заявки всех компаний были одобрены", - говорится в сообщении.РЭЦ уточняет, что компании представят в зарубежных павильонах крупу, хлопья, муку, бобовые и макаронные изделия, жареные семечки и арахис, замороженные овощи, ягоды и фруктовое пюре, кондитерские и хлебобулочные изделия, натуральные экстракты и БАДы, а также пряности, специи, приправы и различные напитки."Российским агрокомпаниям есть что предложить миру, ведь у нас производят качественные, экологичные и вкусные продукты, многие из которых уже успели по достоинству оценить потребители в Китае, Вьетнаме, ОАЭ и Египте. Совсем скоро возможность познакомиться с российской продукцией появится и у жителей Турции и Саудовской Аравии, где открываются два новых павильона Good Food Russia", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20221107/rets-1829628201.html

турция

китай

вьетнам

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, турция, китай, вьетнам, сделано в россии