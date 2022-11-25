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В Будапеште заявили, что венгерские предприятия работают в России законно - РИА Новости, 25.11.2022
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В Будапеште заявили, что венгерские предприятия работают в России законно
В Будапеште заявили, что венгерские предприятия работают в России законно - РИА Новости, 25.11.2022
В Будапеште заявили, что венгерские предприятия работают в России законно
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские предприятия работают на российском рынке законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлема ситуация, когда РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:18
2022-11-25T15:18
в мире
петер сийярто
венгрия
россия
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БУДАПЕШТ, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские предприятия работают на российском рынке законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлема ситуация, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке."Хотел бы обратить внимание, что мы считаем неприемлемой идею, что пока Венгрия все делает для поддержки Украины, ...венгерским предприятиям на Украине не дают работать. Неприемлемо, что на украинском рынке запретили многие товары фармацевтического концерна Gedeon Richter, не смотря ни на что, начали этот процесс. Призывают к бойкоту (венгерской нефтегазовой компании) MOL", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсетях.Он подчеркнул, что "эти предприятия работают абсолютно законно, не нарушая никаких правил, их единственное "преступление" в кавычках - что как международные предприятия они имеют представительства в России"."Их представительства в России не нарушают никаких международных правил и санкций. Мы ожидаем от Евросоюза, чтобы он повлиял на украинские власти, чтобы предприятиям из стран Евросоюза не запрещали экономическую деятельность на Украине", - отметил Сийярто.
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в мире, петер сийярто, венгрия, россия
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Россия
15:18 25.11.2022
 
В Будапеште заявили, что венгерские предприятия работают в России законно

Глава МИД Сийярто: венгерские предприятия не нарушают санкций, работая в России

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские предприятия работают на российском рынке законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлема ситуация, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке.
"Хотел бы обратить внимание, что мы считаем неприемлемой идею, что пока Венгрия все делает для поддержки Украины, ...венгерским предприятиям на Украине не дают работать. Неприемлемо, что на украинском рынке запретили многие товары фармацевтического концерна Gedeon Richter, не смотря ни на что, начали этот процесс. Призывают к бойкоту (венгерской нефтегазовой компании) MOL", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсетях.
Он подчеркнул, что "эти предприятия работают абсолютно законно, не нарушая никаких правил, их единственное "преступление" в кавычках - что как международные предприятия они имеют представительства в России".
"Их представительства в России не нарушают никаких международных правил и санкций. Мы ожидаем от Евросоюза, чтобы он повлиял на украинские власти, чтобы предприятиям из стран Евросоюза не запрещали экономическую деятельность на Украине", - отметил Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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