https://ria.ru/20221125/pozhar-1834239619.html
В Москве потушили пожар в торговом центре на Бауманской улице
В Москве потушили пожар в торговом центре на Бауманской улице - РИА Новости, 25.11.2022
В Москве потушили пожар в торговом центре на Бауманской улице
Пожар в торговом центре на улице Бауманская в центре Москвы потушили на площади 20 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:25
2022-11-25T15:25
2022-11-25T17:43
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар в торговом центре на улице Бауманская в центре Москвы потушили на площади 20 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее ведомство сообщило о сильном задымлении в торговом центре на Бауманской улице, дом 32 и эвакуации людей. По этому адресу расположен ТЦ "Елоховский пассаж"."В 15.16 пожар ликвидирован на площади порядка 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что возгорание происходило на первом этаже в одном из павильонов торгового комплекса. Информация о пострадавших не поступала.Установление всех обстоятельств возгорания в ТЦ контролирует Басманная межрайонная прокуратура, сообщило столичное надзорное ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
15:25 25.11.2022 (обновлено: 17:43 25.11.2022)
В Москве потушили пожар в торговом центре на Бауманской улице
Пожар в ТЦ на Бауманской улице в Москве ликвидировали на площади 20 квадратных метров
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар в торговом центре на улице Бауманская в центре Москвы потушили на площади 20 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее ведомство сообщило о сильном задымлении в торговом центре на Бауманской улице, дом 32 и эвакуации людей. По этому адресу расположен ТЦ "Елоховский пассаж".
"В 15.16 пожар ликвидирован на площади порядка 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание происходило на первом этаже в одном из павильонов торгового комплекса. Информация о пострадавших не поступала.
Установление всех обстоятельств возгорания в ТЦ контролирует Басманная межрайонная прокуратура, сообщило столичное надзорное ведомство.