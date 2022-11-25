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В Москве потушили пожар в торговом центре на Бауманской улице

В Москве потушили пожар в торговом центре на Бауманской улице - РИА Новости, 25.11.2022

В Москве потушили пожар в торговом центре на Бауманской улице

Пожар в торговом центре на улице Бауманская в центре Москвы потушили на площади 20 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:25

2022-11-25T15:25

2022-11-25T17:43

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар в торговом центре на улице Бауманская в центре Москвы потушили на площади 20 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее ведомство сообщило о сильном задымлении в торговом центре на Бауманской улице, дом 32 и эвакуации людей. По этому адресу расположен ТЦ "Елоховский пассаж"."В 15.16 пожар ликвидирован на площади порядка 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что возгорание происходило на первом этаже в одном из павильонов торгового комплекса. Информация о пострадавших не поступала.Установление всех обстоятельств возгорания в ТЦ контролирует Басманная межрайонная прокуратура, сообщило столичное надзорное ведомство.

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москва

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия