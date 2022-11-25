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В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар - РИА Новости, 25.11.2022
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В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар
В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар - РИА Новости, 25.11.2022
В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар
В торговом центре у метро "Бауманская" в Москве начался пожар, посетителей эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:16
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происшествия
москва
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В торговом центре у метро "Бауманская" в Москве начался пожар, посетителей эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Проводится эвакуация людей и тушение пожара", — сказал собеседник агентства.В здании сильное задымление.Возгорание произошло на Бауманской улице, дом 32, по этому адресу расположен ТЦ "Елоховский пассаж".Позднее в МЧС сообщили, что в 15:16 мск возгорание потушили, площадь пожара составила 20 квадратных метров.Пожар произошел на первом этаже в одном из павильонов. Информации о пострадавших нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
15:16 25.11.2022 (обновлено: 17:43 25.11.2022)
 
В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар

В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар, людей эвакуируют

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЛиквидация пожара в торговом центре "Елоховский пассаж"
Ликвидация пожара в торговом центре Елоховский пассаж - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В торговом центре у метро "Бауманская" в Москве начался пожар, посетителей эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Проводится эвакуация людей и тушение пожара", — сказал собеседник агентства.
В здании сильное задымление.
Возгорание произошло на Бауманской улице, дом 32, по этому адресу расположен ТЦ "Елоховский пассаж".
Позднее в МЧС сообщили, что в 15:16 мск возгорание потушили, площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Пожар произошел на первом этаже в одном из павильонов. Информации о пострадавших нет.
 
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