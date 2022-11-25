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В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар

В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар - РИА Новости, 25.11.2022

В торговом центре у станции метро "Бауманская" в Москве произошел пожар

В торговом центре у метро "Бауманская" в Москве начался пожар, посетителей эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:16

2022-11-25T15:16

2022-11-25T17:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В торговом центре у метро "Бауманская" в Москве начался пожар, посетителей эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Проводится эвакуация людей и тушение пожара", — сказал собеседник агентства.В здании сильное задымление.Возгорание произошло на Бауманской улице, дом 32, по этому адресу расположен ТЦ "Елоховский пассаж".Позднее в МЧС сообщили, что в 15:16 мск возгорание потушили, площадь пожара составила 20 квадратных метров.Пожар произошел на первом этаже в одном из павильонов. Информации о пострадавших нет.

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва