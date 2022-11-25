https://ria.ru/20221125/postradavshie-1834304652.html

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 25.11.2022

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:47

2022-11-25T17:47

2022-11-25T17:47

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

кировский район

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее градоначальник сообщил о трех пострадавших при обстреле микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка."Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате дневного обстрела украинскими фашистами микрорайона Текстильщик. Ранения также получила женщина 1996 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.По данным мэра, женщина была доставлена в институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.

https://ria.ru/20221125/obstrel-1834230647.html

донецк

кировский район

украина

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Наталья Макарова

алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины