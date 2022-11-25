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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/postradavshie-1834304652.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 25.11.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:47
2022-11-25T17:47
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее градоначальник сообщил о трех пострадавших при обстреле микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка."Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате дневного обстрела украинскими фашистами микрорайона Текстильщик. Ранения также получила женщина 1996 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.По данным мэра, женщина была доставлена в институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.
https://ria.ru/20221125/obstrel-1834230647.html
донецк
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алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины
17:47 25.11.2022
 
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех

Мэр Донецка Кулемзин: число пострадавших при обстреле Кировского района выросло до четырех

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ
Обломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее градоначальник сообщил о трех пострадавших при обстреле микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка.
"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате дневного обстрела украинскими фашистами микрорайона Текстильщик. Ранения также получила женщина 1996 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
По данным мэра, женщина была доставлена в институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 15:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКировский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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