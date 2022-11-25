https://ria.ru/20221125/postradavshie-1834304652.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 25.11.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:47
2022-11-25T17:47
2022-11-25T17:47
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее градоначальник сообщил о трех пострадавших при обстреле микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка."Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате дневного обстрела украинскими фашистами микрорайона Текстильщик. Ранения также получила женщина 1996 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.По данным мэра, женщина была доставлена в институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.
https://ria.ru/20221125/obstrel-1834230647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Мэр Донецка Кулемзин: число пострадавших при обстреле Кировского района выросло до четырех