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В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 25.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Точных сроков оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, Кремль сообщит дату, как только они появятся, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:08
2022-11-25T09:08
2022-11-25T09:08
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Точных сроков оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, Кремль сообщит дату, как только они появятся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим", - сказал Песков.Ранее Песков говорил, что Путин обратится с посланием до конца года.
https://ria.ru/20221125/putin-1834109068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Песков: точные сроки оглашения Путиным послания отсутствуют