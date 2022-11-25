https://ria.ru/20221125/poslanie-1834114773.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 25.11.2022

В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

Точных сроков оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, Кремль сообщит дату, как только они появятся, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:08

2022-11-25T09:08

2022-11-25T09:08

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Точных сроков оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, Кремль сообщит дату, как только они появятся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим", - сказал Песков.Ранее Песков говорил, что Путин обратится с посланием до конца года.

https://ria.ru/20221125/putin-1834109068.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, россия