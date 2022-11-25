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В МВД рассказали об итогах акции "Сообщи, где торгуют смертью" - РИА Новости, 25.11.2022
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В МВД рассказали об итогах акции "Сообщи, где торгуют смертью"
В МВД рассказали об итогах акции "Сообщи, где торгуют смертью" - РИА Новости, 25.11.2022
В МВД рассказали об итогах акции "Сообщи, где торгуют смертью"
По итогам проведения акции "Сообщи, где торгуют смертью" в 2022 году изъято более тонны запрещенных препаратов, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:11
2022-11-25T17:11
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. По итогам проведения акции "Сообщи, где торгуют смертью" в 2022 году изъято более тонны запрещенных препаратов, сообщается на сайте МВД РФ.Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью" проводится ежегодно в два этапа: весной и осенью. Мероприятие призвано привлечь общественность к активному участию в противодействии обороту наркотиков, а также повысить информированность о возможностях лечения и реабилитации наркозависимых.Как отметили в ведомстве, в этом году в полицию и на телефоны горячих линий органов местного самоуправления поступило свыше 26 тысяч обращений. Правоохранители задокументировали более 8,6 тысячи административных правонарушений и более 4,8 тысяч преступлений в этой сфере.Первый этап проходил с 14 по 25 марта, второй - с 17 по 28 октября.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
17:11 25.11.2022
 
В МВД рассказали об итогах акции "Сообщи, где торгуют смертью"

МВД: свыше тонны запрещенных веществ изъяли во время акции "Сообщи, где торгуют смертью"

© РИА Новости / Владимир АстапковичСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. По итогам проведения акции "Сообщи, где торгуют смертью" в 2022 году изъято более тонны запрещенных препаратов, сообщается на сайте МВД РФ.
Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью" проводится ежегодно в два этапа: весной и осенью. Мероприятие призвано привлечь общественность к активному участию в противодействии обороту наркотиков, а также повысить информированность о возможностях лечения и реабилитации наркозависимых.
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Как отметили в ведомстве, в этом году в полицию и на телефоны горячих линий органов местного самоуправления поступило свыше 26 тысяч обращений. Правоохранители задокументировали более 8,6 тысячи административных правонарушений и более 4,8 тысяч преступлений в этой сфере.
"Из незаконного оборота изъято более тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Особое внимание в своих обращениях граждане уделяли фактам распространения пронаркотического контента в сети интернет. Таких сообщений за время акции поступило более полутора тысяч. Благодаря активному участию россиян выявлено свыше 7,5 тысяч сайтов, нарушающих законодательство РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, что на 16,8% больше, чем в минувшем году. Информация об этих ресурсах направлена в Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке доступа к ним", - рассказали в полиции.
Первый этап проходил с 14 по 25 марта, второй - с 17 по 28 октября.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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