https://ria.ru/20221125/politsiya-1834291786.html

В МВД рассказали об итогах акции "Сообщи, где торгуют смертью"

В МВД рассказали об итогах акции "Сообщи, где торгуют смертью" - РИА Новости, 25.11.2022

В МВД рассказали об итогах акции "Сообщи, где торгуют смертью"

По итогам проведения акции "Сообщи, где торгуют смертью" в 2022 году изъято более тонны запрещенных препаратов, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:11

2022-11-25T17:11

2022-11-25T17:11

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. По итогам проведения акции "Сообщи, где торгуют смертью" в 2022 году изъято более тонны запрещенных препаратов, сообщается на сайте МВД РФ.Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью" проводится ежегодно в два этапа: весной и осенью. Мероприятие призвано привлечь общественность к активному участию в противодействии обороту наркотиков, а также повысить информированность о возможностях лечения и реабилитации наркозависимых.Как отметили в ведомстве, в этом году в полицию и на телефоны горячих линий органов местного самоуправления поступило свыше 26 тысяч обращений. Правоохранители задокументировали более 8,6 тысячи административных правонарушений и более 4,8 тысяч преступлений в этой сфере.Первый этап проходил с 14 по 25 марта, второй - с 17 по 28 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/chekhov-1812283333.html

https://ria.ru/20221124/roskomnadzor-1834005393.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество