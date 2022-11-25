https://ria.ru/20221125/pogoda-1834108716.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 25.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:11
2022-11-25T08:11
2022-11-25T08:11
погода
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня в Москве облачную с прояснениями погоду, без осадков. Максимальная температура в столице минус 5-7 градусов, по Московской области минус 3-8 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, слабый со скоростью 3-8 метров в секунду."Атмосферные давление будет в течение дня повышаться и к вечеру достигнет значения 756 миллиметров ртутного столба. Это очень высокое атмосферное давление, примерно на 17 миллиметров выше климатической нормы", - добавил Синенков.
https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода без осадков