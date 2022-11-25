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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 25.11.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 25.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:11
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погода
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня в Москве облачную с прояснениями погоду, без осадков. Максимальная температура в столице минус 5-7 градусов, по Московской области минус 3-8 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, слабый со скоростью 3-8 метров в секунду."Атмосферные давление будет в течение дня повышаться и к вечеру достигнет значения 756 миллиметров ртутного столба. Это очень высокое атмосферное давление, примерно на 17 миллиметров выше климатической нормы", - добавил Синенков.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:11 25.11.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода без осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы чистят снег в парке "Зарядье" в Москве
Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня в Москве облачную с прояснениями погоду, без осадков. Максимальная температура в столице минус 5-7 градусов, по Московской области минус 3-8 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, слабый со скоростью 3-8 метров в секунду.
"Атмосферные давление будет в течение дня повышаться и к вечеру достигнет значения 756 миллиметров ртутного столба. Это очень высокое атмосферное давление, примерно на 17 миллиметров выше климатической нормы", - добавил Синенков.
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