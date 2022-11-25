https://ria.ru/20221125/pogoda-1834108716.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 25.11.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:11

2022-11-25T08:11

2022-11-25T08:11

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня в Москве облачную с прояснениями погоду, без осадков. Максимальная температура в столице минус 5-7 градусов, по Московской области минус 3-8 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, слабый со скоростью 3-8 метров в секунду."Атмосферные давление будет в течение дня повышаться и к вечеру достигнет значения 756 миллиметров ртутного столба. Это очень высокое атмосферное давление, примерно на 17 миллиметров выше климатической нормы", - добавил Синенков.

https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)