https://ria.ru/20221125/poezdki-1834195386.html

Число туристических поездок в Томскую область выросло вдвое

Число туристических поездок в Томскую область выросло вдвое - РИА Новости, 25.11.2022

Число туристических поездок в Томскую область выросло вдвое

Количество туристических поездок в Томскую область в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в два раза, власти планируют обеспечить отдых в регионе... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:29

2022-11-25T13:29

2022-11-25T13:29

томская область

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ТОМСК, 25 ноя – РИА Новости. Количество туристических поездок в Томскую область в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в два раза, власти планируют обеспечить отдых в регионе инфраструктурой, сообщает обладминистрация.В пятницу в томской "Точке кипения" прошла образовательная сессия по развитию внутреннего и въездного туризма, в ходе которой эксперты отрасли обсудили, как сделать регион более комфортным для туристов на фоне растущего спроса на поездки в Томскую область."Год еще не закончился, но уже сейчас понятно, что количество туристических поездок в Томскую область выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Туристов интересует отдых на дикой природе, кемпинги, например, поездки на Васюганское болото. Наша задача — сделать такой отдых цивилизованным и обеспечить наличие необходимой инфраструктуры", - сказал заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов.По его словам, в 2021 году власти сформировали 25 заявок на федеральные грантовые конкурсы, которые помогут создать в регионе инфраструктуру для туристов и новые турпродукты на общую сумму 170 миллионов рублей, в итоге регион привлек из федерального бюджета около 40 миллионов. Весной будущего года планируется определить, какие именно проекты получат финансирование. Направления будут два: пляжи и событийный туризм.Андрей Антонов напомнил, что по поручению губернатора Владимира Мазура в Томской области готовится трехлетняя комплексная программа по развитию туризма и прошедшая сессия - один из элементов работы по этой программе в части успешного привлечения федеральных средств. На образовательной сессии представители томской туротрасли вместе с федеральными экспертами обсудили подходы к созданию туристических маршрутов, кейсы турпродуктов и господдержку.

https://ria.ru/20221121/reaktor-1833197075.html

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томская область

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новости - туризм, андрей антонов, владимир мазур, томская область, туризм