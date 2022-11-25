Число туристических поездок в Томскую область выросло вдвое
Число туристических поездок в Томскую область в 2022 году выросло вдвое
Томск. Архивное фото
ТОМСК, 25 ноя – РИА Новости. Количество туристических поездок в Томскую область в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в два раза, власти планируют обеспечить отдых в регионе инфраструктурой, сообщает обладминистрация.
В пятницу в томской "Точке кипения" прошла образовательная сессия по развитию внутреннего и въездного туризма, в ходе которой эксперты отрасли обсудили, как сделать регион более комфортным для туристов на фоне растущего спроса на поездки в Томскую область.
"Год еще не закончился, но уже сейчас понятно, что количество туристических поездок в Томскую область выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Туристов интересует отдых на дикой природе, кемпинги, например, поездки на Васюганское болото. Наша задача — сделать такой отдых цивилизованным и обеспечить наличие необходимой инфраструктуры", - сказал заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов.
По его словам, в 2021 году власти сформировали 25 заявок на федеральные грантовые конкурсы, которые помогут создать в регионе инфраструктуру для туристов и новые турпродукты на общую сумму 170 миллионов рублей, в итоге регион привлек из федерального бюджета около 40 миллионов. Весной будущего года планируется определить, какие именно проекты получат финансирование. Направления будут два: пляжи и событийный туризм.
Андрей Антонов напомнил, что по поручению губернатора Владимира Мазура в Томской области готовится трехлетняя комплексная программа по развитию туризма и прошедшая сессия - один из элементов работы по этой программе в части успешного привлечения федеральных средств. На образовательной сессии представители томской туротрасли вместе с федеральными экспертами обсудили подходы к созданию туристических маршрутов, кейсы турпродуктов и господдержку.