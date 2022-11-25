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Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/podrazdeleniya-1834360528.html
Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе спецоперации
Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022
Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе спецоперации
По завершении встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:57
2022-11-25T22:22
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
рамзан кадыров
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя — РИА Новости. По завершении встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На встрече с Путиным в пятницу присутствовали 17 матерей российских военных, участвующих в спецоперации. Они приехали из различных регионов страны. К примеру, в общении с президентом приняла участие домохозяйка Жарадат Агуева из Чечни, у которой в зоне проведения СВО находятся два сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД). Путин пообещал Агуевой передать Кадырову ее добрые слова в его адрес."Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции", — сказал Песков.
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политика, владимир путин, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
20:57 25.11.2022 (обновлено: 22:22 25.11.2022)
 
Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе спецоперации

Песков сообщил, что Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе СВО

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБоец чеченского отряда "Ахмат"
Боец чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Боец чеченского отряда "Ахмат". Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя — РИА Новости. По завершении встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На встрече с Путиным в пятницу присутствовали 17 матерей российских военных, участвующих в спецоперации. Они приехали из различных регионов страны. К примеру, в общении с президентом приняла участие домохозяйка Жарадат Агуева из Чечни, у которой в зоне проведения СВО находятся два сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД). Путин пообещал Агуевой передать Кадырову ее добрые слова в его адрес.
"Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции", — сказал Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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