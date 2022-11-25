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Первую партию оборудования по переработке пластика выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221125/podmoskove-1834178246.html
Первую партию оборудования по переработке пластика выпустили в Подмосковье
Первую партию оборудования по переработке пластика выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2022
Первую партию оборудования по переработке пластика выпустили в Подмосковье
Первую партию оборудования по переработке вторичного пластика выпустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:45
2022-11-25T12:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Первую партию оборудования по переработке вторичного пластика выпустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Компанией, выпустившей оборудование, стала НПК "ПОФ", которая специализируется на переработке вторичного пластика. Предприятие запущено в Раменском городском округе при содействии Корпорации развития Московской области."Инвестиции в проект, который будет реализован в течение 5 лет, составляют свыше 1 миллиарда рублей. По плану, производственные мощности компании в ходе реализации инвестпроекта вырастут с 200 до 1000 тонн продукции в месяц. На новом предприятии будет создано порядка 150 рабочих мест", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Как сообщили в ведомстве со ссылкой на инвестора, на сборку одной перерабатывающей линии потребуется около года. После запуска первой линии, компания планирует произвести еще три линии для собственного пользования, а затем сможет поставлять оборудование на другие предприятия как в регионы России, так и за рубеж.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
12:45 25.11.2022
 

Первую партию оборудования по переработке пластика выпустили в Подмосковье

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПервую партию оборудования по переработке пластика выпустили в Подмосковье
Первую партию оборудования по переработке пластика выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Первую партию оборудования по переработке пластика выпустили в Подмосковье
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Первую партию оборудования по переработке вторичного пластика выпустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компанией, выпустившей оборудование, стала НПК "ПОФ", которая специализируется на переработке вторичного пластика. Предприятие запущено в Раменском городском округе при содействии Корпорации развития Московской области.
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"Инвестиции в проект, который будет реализован в течение 5 лет, составляют свыше 1 миллиарда рублей. По плану, производственные мощности компании в ходе реализации инвестпроекта вырастут с 200 до 1000 тонн продукции в месяц. На новом предприятии будет создано порядка 150 рабочих мест", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Как сообщили в ведомстве со ссылкой на инвестора, на сборку одной перерабатывающей линии потребуется около года. После запуска первой линии, компания планирует произвести еще три линии для собственного пользования, а затем сможет поставлять оборудование на другие предприятия как в регионы России, так и за рубеж.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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