https://ria.ru/20221125/podmoskove-1834134552.html
В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья
В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 25.11.2022
В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья
Почти 6,5 миллионов квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:43
2022-11-25T10:43
2022-11-25T10:43
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 6,5 миллионов квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.По его словам, в настоящее время на территории Московской области с использованием эскроу-счетов работает 131 застройщик."В Подмосковье по новой схеме с применением эскроу-счетов строится 405 домов общей площадью 6,4 миллиона квадратных метров жилья", - рассказал Гарибян.Он добавил, что в числе лидеров по городским округам, где ведется строительство с применением проектного финансирования, находятся Ленинский округ (75 домов), Мытищи (39 домов) и Одинцово (34 дома).Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что строить они должны на банковские кредиты, а получить деньги покупателей смогут только после передачи им квартир.
https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833937859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), одинцово, мытищи, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Мытищи, Жилье
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 6,5 миллионов квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
По его словам, в настоящее время на территории Московской области с использованием эскроу-счетов работает 131 застройщик.
"В Подмосковье по новой схеме с применением эскроу-счетов строится 405 домов общей площадью 6,4 миллиона квадратных метров жилья", - рассказал Гарибян.
Он добавил, что в числе лидеров по городским округам, где ведется строительство с применением проектного финансирования, находятся Ленинский округ (75 домов), Мытищи
(39 домов) и Одинцово
(34 дома).
Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что строить они должны на банковские кредиты, а получить деньги покупателей смогут только после передачи им квартир.