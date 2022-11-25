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В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 25.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221125/podmoskove-1834134552.html
В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья
В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 25.11.2022
В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья
Почти 6,5 миллионов квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:43
2022-11-25T10:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцово
мытищи
жилье
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 6,5 миллионов квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.По его словам, в настоящее время на территории Московской области с использованием эскроу-счетов работает 131 застройщик."В Подмосковье по новой схеме с применением эскроу-счетов строится 405 домов общей площадью 6,4 миллиона квадратных метров жилья", - рассказал Гарибян.Он добавил, что в числе лидеров по городским округам, где ведется строительство с применением проектного финансирования, находятся Ленинский округ (75 домов), Мытищи (39 домов) и Одинцово (34 дома).Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что строить они должны на банковские кредиты, а получить деньги покупателей смогут только после передачи им квартир.
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московская область (подмосковье), одинцово, мытищи, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Мытищи, Жилье
10:43 25.11.2022
 

В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительство новых домов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 6,5 миллионов квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
По его словам, в настоящее время на территории Московской области с использованием эскроу-счетов работает 131 застройщик.
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"В Подмосковье по новой схеме с применением эскроу-счетов строится 405 домов общей площадью 6,4 миллиона квадратных метров жилья", - рассказал Гарибян.
Он добавил, что в числе лидеров по городским округам, где ведется строительство с применением проектного финансирования, находятся Ленинский округ (75 домов), Мытищи (39 домов) и Одинцово (34 дома).
Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что строить они должны на банковские кредиты, а получить деньги покупателей смогут только после передачи им квартир.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоМытищиЖилье
 
 
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