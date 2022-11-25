https://ria.ru/20221125/podmoskove-1834134552.html

В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья

В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 25.11.2022

В Подмосковье по схеме эскроу возводят почти 6,5 млн "квадратов" жилья

Почти 6,5 миллионов квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:43

2022-11-25T10:43

2022-11-25T10:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

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жилье

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 6,5 миллионов квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.По его словам, в настоящее время на территории Московской области с использованием эскроу-счетов работает 131 застройщик."В Подмосковье по новой схеме с применением эскроу-счетов строится 405 домов общей площадью 6,4 миллиона квадратных метров жилья", - рассказал Гарибян.Он добавил, что в числе лидеров по городским округам, где ведется строительство с применением проектного финансирования, находятся Ленинский округ (75 домов), Мытищи (39 домов) и Одинцово (34 дома).Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что строить они должны на банковские кредиты, а получить деньги покупателей смогут только после передачи им квартир.

https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833937859.html

московская область (подмосковье)

одинцово

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), одинцово, мытищи, жилье